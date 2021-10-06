Украина смогла накопить газ на зиму, заявил Шмыгаль

Иран, чье руководство в последние недели регулярно выступает с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана, только за последние дни неоднократно оказывался в смешном и глупом положении. А еще получил изрядное количество «оплеух».

Так, явно не сбылись надежды Ирана на визит в Москву своего министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна. Тегеран явно рассчитывал найти в Москве «понимание» в своей провокационной активности на азербайджанском треке. Но…

Как уже сообщал Minval.az, в ходе совместной пресс-конференции двух глав МИД иранский журналист задал вопрос о совместных учениях Азербайджана и Турции на Каспии и совместных учениях Азербайджана, Турции и Пакистана в Баку. И получил ответ: «Россия выступает против наращивания военной активности и против того, чтобы какие-то учения носили провокационный характер, есть и озабоченности, которые высказывает тот же Азербайджан в связи с недавними учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы». После чего добавил: «А что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела Каспийского региона иностранных государств, мы сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, нашим друзьям необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил любых некаспийских государств». Для Ирана — несколько дипломатических «оплеух» в одном флаконе. Во-первых, Ирану не удалось «расколоть« главу МИД РФ на жёсткие высказывания. На что тут же обратили внимание армянские источники, заметив, что Тегеран не услышал от Москвы того, что хотел услышать. Во-вторых, Лавров, отметив, что конвенция о правовом статусе Каспия запрещает нахождение в его акватории ВМС неприкаспийских государств, дал понять, что Иран этот документ все еще не ратифицировал. И самое обидное для Абдоллахияна, Лавров напомнил об озабоченности Азербайджана иранскими учениями близ границы. А это уже откровенная оплеуха.

Более того, напомним: жаловаться на «нехороший» Азербайджан глава МИД Ирана начал прямо в московском аэропорту. Для главы МИД одного государства жаловаться, как школьному ябеде, на другое государство своему коллеге из третьего государства, причем не за закрытыми дверями, а публично— это даже не моветон, а профессиональный провал.

И самое главное. Еще несколько дней назад, во время своей поездки в Джебраильский район Азербайджана, президент Ильхам Алиев озвучил весьма жёсткий месседж в адрес Тегерана: «Мы проявляем добрую волю. Но это не значит, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю это здесь, в Джебраиле, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему миру — необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа. Мы отвергаем, не принимаем эти обвинения и требуем доказательств. Знаете, недавно какой-то провинциальный иранский мулла распространял клевету об Азербайджане. Когда мне сообщили об этом, я сказал: не обращайте внимания. Мы не будем придавать значение этому со слов какого-то провинциального иранского муллы. Кто он такой?! Просто, не придавайте значения. Но потом, к сожалению, официальные лица стали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдумывал против нас беспочвенную клевету». В переводе: глава государства поставил вопрос ребром и потребовал у иранской стороны представить доказательства всех тех громогласных обвинений, которые они озвучили в последнее время.

И вот тут со стороны ИРИ —глубокое молчание. Доказательств нет. И не предвидится.

А это значит, что Иран в результате своих «наскоков» на Азербайджан просто опозорился. И выставил себя в весьма неприглядном виде.

Отдел политики Minval.az