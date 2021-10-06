В Тбилиси продолжаются учения c участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

Напряженность между Ираном и Азербайджаном по-прежнему остается главной темой обсуждений. Вчера противостояние стран вышло на новый уровень: иранский режим предпринял хитрый, как им показалось, шаг, закрыв свое воздушное пространство для военной авиации Азербайджана. А уже сегодня произошел «эпический облом» – стало известно, что AZAL стал летать в Нахчыван через Армению. В этом случае Азербайджану нет необходимости использовать воздушное пространство Ирана для полетов.

На фоне кризиса в двухсторонних отношениях иранский режим в агонии пытается всячески «позлить» Баку: там сначала показательно оказывают «теплый прием» армянскому главе МИД, визит которого, между прочим, не анонсировался заранее. Это уже может свидетельствовать, что Арарата Мирзояна приглашали в Тегеран в спешке. Затем главный дипломат страны летит в Москву настраивать Тегеран против Баку в надежде обратить внимание на «движения сионистского режима» в регионе.

Но остановимся на визите Мирзояна в Тегеран. Здесь, напомним, главу армянского МИДа удостоили чести дать интервью иранскому госагентству «ИРНА». И здесь, пожалуй, уже Тегеран расставил все точки над i, открыто продемонстрировав свое реальное отношение к Азербайджану.

Мы не голословны. Обратите внимание на постановку вопроса иранского журналиста: «Подход Ирана в отношении Южного Кавказа основан на геополитической и географической важности региона, а не на этнических и религиозных вопросах региона. Как Армения оценивает такой подход Ирана?» Вот она, истина! В одном только этом вопросе иранский режим, наконец, открыто признал, что постоянные разговоры о «дружбе и братстве» были обычным блефом. А ведь годами Тегеран говорил о «мусульманской солидарности», «братстве двух народов», но своими действиями всегда демонстрировал обратное. Теперь же на другом берегу Араза открыто признают свое сотрудничество с Арменией и сепаратистами в Карабахе. Иран годами пользовался оккупацией азербайджанских территорий Арменией и использовал эти территории как прекрасный транзитный путь для наркотрафика, а также снабжал энергоносителями карабахских сепаратистов.

Но самое смешное и отвратительное, что после всего сказанного иранские официальные лица продолжают заверять в приверженности принципам мусульманского, шиитского «братства»!

Понятно, что победа Азербайджана «обломала» планы Тегерана, и теперь «братья шииты», сняв маски, каждый день рекордно пробивают очередное дно. При этом удивительно, что в нашей стране по-прежнему остаются сторонники Ирана, пытающиеся всячески оправдать его безумие.

Иран открыто говорит, что его политика в регионе основана не на религиозных вопросах, а на геополитической и географической важности региона. Разве после такого заявления у кого-то могут оставаться сомнения, что Иран — вовсе не братская нам страна?

Помнится, в 2006 году бакинская общественная организация «Дейерлер» провела опрос среди 100 общественно-политических деятелей Азербайджана на тему «должен ли Азербайджан участвовать в антииранской коалиции?».

Опросу предшествовало заявление бывшего инспектора ООН по ядерным вооружениям Скотта Риттера американскому изданию American patriot, что высшее руководство США рассматривает вопрос нанесения военных ударов по Ирану с территории Азербайджана.

Как выяснилось, 27% опрошенных заявили, что страна должна присоединиться к указанной коалиции, 60% сочли неприемлемым участие Азербайджана в данной коалиции, 3% респондентов затруднились ответить, а 10% — по той или иной причине отказались отвечать.

Тогда, напомню, президент Азербайджана Ильхам Алиев категорически опроверг эти сообщения и заявил, что Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию против Ирана.

Кроме того, спустя пару лет после данного опроса, Азербайджан не присоединился к антииранской коалиции. Как же быстро иранские толстосумы позабыли обо всем этом! И уже в 2020-ом в разгар войны предлагали Армении военную помощь против Азербайджана…

А теперь Тегеран обвиняет нас в сотрудничестве с «сионистским режимом» и утверждает, что на нашей территории находятся террористы.

Уж кто бы говорил! Только вчера израильские СМИ сообщили, что по оценкам Тель-Авива Тегеран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели. Как говорится — no comments.

Максуд Салимов