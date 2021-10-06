В парламенте Казахстана предложили минимизировать русский язык в рекламе



Все вывески, указатели, ценники, объявления о рекламе, меню и другие визуальные объекты в Казахстане должны быть на казахском языке.

Об этом заявил депутат, член комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы, передает «Вестник Кавказа».

Соответствующие поправки внесены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации».

По словам депутата, в республике часто встречается неграмотное изложение текста визуальной информации на казахском языке, а в некоторых случаях даже отсутствие информации на казахском языке. «С учетом этого вводится конкретное требование, а именно: внесены поправки, направленные на изложение традиционных исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на госязыке, изложение бланков и вывесок негосударственных языков», — сообщил депутат на пленарном заседании мажилиса.

Он уточнил, что «при необходимости» может использоваться русский и другие языки.

Также казахский может стать обязательным в системе здравоохранения, это касается текстов, инструкций, маркировки, стикеров, лекарств и медицинских изделий.