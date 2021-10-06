В двух бакинских школах выявлен COVID-19, закрыто несколько классов

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.