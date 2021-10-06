В двух бакинских школах выявлен COVID-19, закрыто несколько классов

6 октября, 12:08

У учеников двух школ в Баку выявлен факт заражения коронавирусом, обучение в нескольких классах перешло в дистанционный формат.

Заражение инфекцией COVID-19 выявлено в трех классах школы №23 им.Тахира Гасанова, в течение 14 дней вместо очного процесса обучения в этих классах занятия будут проводиться дистанционно, передает Report.

Аналогичная ситуация произошла в Бакинской оксфордской школе, где из-за выявления заражения коронавирусом занятия в одном классе переведены в дистанционный формат.

Напомним, что ранее у трех учеников 8 «ç» класса полной средней школы №162 был выявлен COVID-19, занятия в классе переведены в дистанционный формат на 14 дней.

Во всех трех учебных заведениях продолжается очный процесс обучения.

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В Азербайджане 28 мая могут объявить Днем Независимости

6 октября, 11:13

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.