В двух бакинских школах выявлен COVID-19, закрыто несколько классов

У учеников двух школ в Баку выявлен факт заражения коронавирусом, обучение в нескольких классах перешло в дистанционный формат.
Заражение инфекцией COVID-19 выявлено в трех классах школы №23 им.Тахира Гасанова, в течение 14 дней вместо очного процесса обучения в этих классах занятия будут проводиться дистанционно, передает Report.
Аналогичная ситуация произошла в Бакинской оксфордской школе, где из-за выявления заражения коронавирусом занятия в одном классе переведены в дистанционный формат.
Напомним, что ранее у трех учеников 8 «ç» класса полной средней школы №162 был выявлен COVID-19, занятия в классе переведены в дистанционный формат на 14 дней.
Во всех трех учебных заведениях продолжается очный процесс обучения.