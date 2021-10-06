«Политические силы России несомненно участвуют в разжигании ирано-азербайджанских проблем»

Провокационные действия и заявления, что полным ходом демонстрирует Иран в регионе, не могут не вызывать удивления. Как минимум вопрос: с какой стати Тегеран решил так резко и кардинально обострить обстановку в регионе Южного Кавказа, наращивая свое военное присутствие и обвиняя при этом во всех грехах Азербайджан? Что в действительности стоит за этими процессами и внезапными возникшими амбициями Тегерана?

Некоторые российские политиканы в погонах и без, и нечистоплотные дельцы, связанные с грязными сделками по продаже оружия и наркоторговлей, пытаются втянуть Россию в очередную аферу, вбить клин между Москвой и Баку и расшатать мирный процесс на Южном Кавказе. И, в отличие от мифических сионистов — террористов, о которых неустанно кричат иранские аятоллы, эти персонажи вполне реальны.

Такое мнение в беседе с Minval.az высказала доктор политических наук, Государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова, анализируя события в регионе.

«Я не иранист, более того, ни разу там не была, а у меня есть четкий принцип: говорить только о тех странах, которые я посещала с исследовательскими целями, и не один раз. Потому скажу несколько слов об участии России в обострившейся ситуации между Ираном и Азербайджаном», — отметила российский политолог.

По мнению политолога, «истории о «сионистских агентах», израильских военных, «наводнивших» ирано-азербайджанское пограничье и «угрожающих» безопасности Ирана всерьез может воспринимать или жертва тегеранской пропаганды или же крайне наивное существо.

Как отмечает Полоскова, рассказы про снующих по границе туда-сюда израильских военных – не более чем просто повод для того, чтобы, с одной стороны, обосновать причины нового альянса с Арменией по принципу «против кого дружим», а, с другой стороны, спрятать вполне понятный страх перед неминуемой не только в этот раз, так и в будущем, потери территории, именуемой Южный Азербайджан.

«Другое дело, что за наезды на Израиль и необоснованные обвинения в его адрес иранские чиновники должны нести ответственность. А их, похоже, больше устроит другое: спровоцировать конфликт на границе и сделать заложником геополитических игрищ собственный народ», — подчеркнула политолог.

Что касается Армении, то, по мнению Полосковой, «храброму» армянскому воинству представился случай попытаться спрятаться теперь уже за спину иранских политиков, с которыми их связывают давние деловые интересы. В том числе, и по поставкам российского оружия, и по использованию в период оккупации Карабаха, части ирано-азербайджанской границы как коридора для вывоза наркотиков в другие страны, в том числе, и в Европу.

«Но было бы неправильным не видеть за всеми этими политическими кульбитами роли определенных сил из России, в том числе, и тех, кто не хочет усиления роли Азербайджана, или банально не желает терять прибыли от налаженных коридоров поставок оружия и наркотиков», — делает вполне однозначный вывод российский политолог.

Для полной ясности Полоскова призывает взглянуть на элементарную хронологию событий.

Так, например, 4 октября состоялся неожиданный визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Тегеран, где переговорщики договорились о завершении строительства дороги от иранской границы до Еревана, которая не будет проходить по территории Азербайджана.

Полоскова отмечает любопытный факт: в эти же дни Москву посетил спикер парламента Армении Ален Симонян, в программе которого были запланированы встречи с Вячеславом Володиным, Сергеем Лавровым и Валентиной Матвиенко. Сегодня в Москву находится иранский министр Амир Абдоллахиян. А на днях «на огонек российско-иранско-армянской дружбы» намерен подтянуться и Никол Пашинян.

«Замечу, что все это происходит буквально по следам встречи президентов России и Турции в Сочи», — подчеркивает политолог.

Участвуют ли какие-то политические силы России, военное лобби в разжигании ирано-азербайджанских проблем?

«Несомненно. Есть ли у России единая линия внешнеполитического поведения? Такой линии нет и уже давно. В Кремле башен много, но еще больше этажей в других официальных зданиях, завязанных на вопросах международной политики», — заявила Полоскова.

Закон о лоббизме в России так и не принят, отмечает политолог. Но это не означает, что в реальности лоббизма в высших коридорах власти нет. В этом смысле Полоскова высказывает крайне интересную мысль.

Как отмечает она, любой политтехнолог с опытом 90-х и начала нулевых скажет, что деятельность, красиво именуемая как «коррекция внешнеполитического курса» на хорошей финансовой основе есть и сейчас, и никто ее не отменял. И эта деятельность, по ее словам, может вообще не совпадать с реальными геополитическими интересами страны или совпадать частично. Надзирающие за этим структуры могут быть сами включены в лоббистские схемы.

«И вот тут надо отметить еще одну важную черту современной российской экспертной мысли, применительно к тому же Ирану. В России в последние годы можно по пальцам пересчитать профессиональных иранистов. А сосчитать тех, кто имеет опыт полевых исследований, серьезный круг связей в элите этой страны, так и пальцев одной руки хватит. Выдающийся советский журналист Александр Каверзнев говорил: если ты не проехал самые удаленные уголки страны и не побеседовал с различными слоями ее населения, ты не можешь компетентно о ней говорить. Проблема в том, что из российского публичного экспертного пространства профессионалы вымыты. А попрыгунчики с канала на канал из вызывающих рвотный рефлекс ток-шоу профессионалов заменить не могут», — резюмировала Полоскова.

В. Мансуров