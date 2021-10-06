Китайский детектив рассказал о пытках уйгуров

6 октября, 11:54

Бывший детектив полиции КНР, бежавший в Европу, рассказал, как китайские власти пытают заключенных уйгуров-мусульман, пытаясь добыть признательные показания. Интервью с офицером Цзяном (имя вымышленное) было записано телеканалом CNN, передает «Лента.ру».

По словам полицейского, задержанных уйгуров избивают, пытают электричеством и подвергают групповому изнасилованию, чтобы те брали на себя вину за терроризм. «Мы привязывали два электрических провода к их гениталиям, пока люди были связаны, и проводили по ним ток», — сообщил Цзян.

Также коллеги Цзяна добиваются признаний лишением человека сна, водными пытками, подвешиванием человека к потолку камеры. Уйгуров избивают железными цепями и брусьями, душат и наступают им на лица. Полицейские также могут приказать сокамерникам заключенного мусульманина изнасиловать его, особенно, если речь идет о мужчинах.

﻿

В Азербайджане 28 мая могут объявить Днем Независимости

6 октября, 11:13

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.