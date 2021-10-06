Назван срок выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

6 октября, 11:40

Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, за исключением выплат лицам с пенсионным правом на льготных условиях, планируется выплатить восьмого октября.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что на первое июля 2021 года на учете в Госфонде соцзащиты состояли один миллион 214,1 тысячи пенсионеров (на первое июля 2020 года — один миллион 257,4 тысячи), или 12,1 процента от численности населения Азербайджана.

Из них 58,8 процента получали пенсию по возрасту, 29,5 процента — по инвалидности, 11,7 процента — по потере кормильца.

Средняя пенсия в Азербайджане выросла на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сравнении с началом года — на 8,8 процента, составив 328,8 маната, или 45,4 процента от средней зарплаты.

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В Азербайджане 28 мая могут объявить Днем Независимости

6 октября, 11:13

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.