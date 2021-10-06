Назван срок выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, за исключением выплат лицам с пенсионным правом на льготных условиях, планируется выплатить восьмого октября.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что на первое июля 2021 года на учете в Госфонде соцзащиты состояли один миллион 214,1 тысячи пенсионеров (на первое июля 2020 года — один миллион 257,4 тысячи), или 12,1 процента от численности населения Азербайджана.

Из них 58,8 процента получали пенсию по возрасту, 29,5 процента — по инвалидности, 11,7 процента — по потере кормильца.

Средняя пенсия в Азербайджане выросла на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сравнении с началом года — на 8,8 процента, составив 328,8 маната, или 45,4 процента от средней зарплаты.