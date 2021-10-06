Цена газа в Европе обновила исторический максимум

6 октября, 10:38

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив $1500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. В последующие минуты цена преодолела и $1600 за тыс. куб. м, передает ТАСС.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 мск сразу рванула на отметку $1559 за 1 тыс. куб. м, или 130 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Хотя вечером во вторник торги закрылись ниже 120 евро за МВт ч. В максимуме сегодня утром цена достигала $1606 за тыс. куб. м.

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В Азербайджане 28 мая могут объявить Днем Независимости

6 октября, 11:13

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.