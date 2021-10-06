Цена газа в Европе обновила исторический максимум

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив $1500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. В последующие минуты цена преодолела и $1600 за тыс. куб. м, передает ТАСС.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 мск сразу рванула на отметку $1559 за 1 тыс. куб. м, или 130 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Хотя вечером во вторник торги закрылись ниже 120 евро за МВт ч. В максимуме сегодня утром цена достигала $1606 за тыс. куб. м.