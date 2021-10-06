Гут: Где был Иран в течение 28 лет?

Иран своими резкими и непродуманными действиями и заявлениями нарушает процесс мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Об этом в прямом эфире израильского Девятого телевизионного канала заявил известный израильский эксперт в области международных отношений, глава израильского представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма в Израиле Арье Гут.

«Что вдруг случилось, что Иран решил проводить военные учения на территории граничащей с освобожденными территориями Азербайджана. Где же был Иран, когда в течение 28 лет Армения оккупировала и совершала вандализм на этих территориях и ни разу режим аятолл не проводил военных учений?», – цитирует его «АзерТадж».

Эксперт подчеркнул, что несколько месяцев назад был на освобождённой от армянской оккупации территории.

«С самого первого момента у меня, когда я оказался на этой освобожденной от армянской оккупации выжженной земле, было такое ощущение как будто на эту территорию пришла ужасная и невыносимая чума. На всей освобожденной территории не осталось ни одного дома, ни одного детского сада или школы, ни одной библиотеки и музея, ни одного камня на камне. Армянская оккупационная армия занималась мародерством и вандализмом, стерев такие города, как Агдам, Физули, Губадлы, Джебраил и Зангилан с лица земли. Армянские оккупанты разрушили и стерли этот красивейший регион Азербайджана, на протяжении 28 лет совершая и массовый вандализм, совершая урбицид, экологический и культурный геноцид над этой территорией» — отметил он.

Израильский эксперт подчеркнул, что там, где раньше были улицы и дома, школы и музеи, я увидел только дверные проемы и колонны, оконные рамы были разобраны. Все руины заросли деревьями. Если армяне называют эти территории своими, почему эти территории выглядят как города-призраки, почему они эти территории оставили с огромным количеством мин и туннелей для танков, неужели у армян так призрачно выглядит Родина?», — задает риторический вопрос Арье Гут.

Разве страна называющая Карабах своим может вот так по фашистки уничтожать города превращая их в города призраки, а уходя сжигать все дома. А где же в это время был «благоверный и справедливый Иран?».

«Все предельно понятно сильный, независимый геэокономически и геополитически активный Азербайджан, имеющий мощную армию с современными израильскими и турецкими технологиями является большим вызовом и угрозой для национальной безопасности ИРИ. Иранский режим всегда проводил и действовал в рамках стратегии «Realpolitik» и никакие исламские ценности здесь не представляют никакого интереса.

Армянский посол в Иране откровенно заявляет Израиль нам не друг и союзник, а Иран наша братская страна. Вот и вся геополитика Ирана»- подчеркнул израильский эксперт.

По словам Арье Гута, ни одна страна в Евразии не имеет более тесных, теплых, стратегических, более искренних и дружеских отношений с Израилем, чем Азербайджан. «В настоящее время в Израиле нет посольства Азербайджана, однако эта страна поддерживает крепкие, многогранные и тесные межгосударственные отношения с Тель-Авивом вот уже тридцать лет.

Армения потерпела полное геополитическое, дипломатическое и военное фиаско во Второй Карабахской войне и сегодня Карабах исконная и историческая земля Азербайджана.

Армения же не может смириться с тем, что именно Азербайджан является критически важным стратегическим партнером Израиля на Южном Кавказе, и что Азербайджан получает все виды технологических преимуществ от военно-стратегического партнерства с Израилем, которых не получает ни одна страна на постсоветском пространстве»- подчеркивает эксперт.

«Очень важно подчеркнуть, что израильско-азербайджанские отношения носят характер стратегического и военно-технического партнерства, активно работает межправительственная комиссия двух стран, имея высокий уровень доверия и постоянный взаимный диалог», — резюмировал Арье Гут.