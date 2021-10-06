Столтенберг: НАТО не убедила Турцию поменять С-400 на западные системы

Организация Североатлантического договора не смогла пока убедить Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и поменять их на схожую западную военную технику, признал во вторник на семинаре, проведенном в Вашингтоне Джорджтаунским университетом и Институтом Брукингса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжит предпринимать попытки убедить Анкару приобрести вместо С-400 западные системы, к примеру Patriot или SAMP/T, передает ТАСС.

«Как я заявлял [ранее], и для НАТО этот вопрос имеет значение, данный потенциал, система ПВО С-400, должна иметь оперативную совместимость с системами НАТО. Должна быть возможность интегрировать ее в систему ПВО/ПРО НАТО. С С-400 дело так не обстоит. Следовательно, мы также пытались найти альтернативные решения — Patriot <…> или SAMP/T, франко-итальянскую систему. Пока мы в этом не преуспели. Однако мы продолжим [предпринимать такие усилия]», — заявил генсек.

Как он отметил, при решении этого блока вопросов следует учитывать тот факт, что Турция является важным и ценным членом НАТО. «И мы также работаем по данным вопросам как альянс, поскольку, как я знаю, имеются некоторые проблемы, некоторые союзники настроены критически [по отношению к Анкаре], и это излагается открыто, в том числе на встречах НАТО. Тем не менее Турция является важным союзником [в альянсе], Турция сыграла ключевую роль в разгроме «Даиш» (арабское название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» — прим. ТАСС), гранича с Ираком и Сирией. Никто из союзников не принял больше беженцев, чем Турция», — сказал Столтенберг.

«Так что Турция важна. Имеются разногласия, но ими нужно заниматься в рамках НАТО», — добавил генсек альянса.