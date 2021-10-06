Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы

6 октября, 09:01

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что его команда с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика хочет освободить его из тюрьмы. Об этом юрист рассказал «Известиям».

Адвокат утверждает, что поскольку дела на бывшего главу государства были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение станет политическим вопросом.

«Все-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются», — рассказал изданию юрист.

По его мнению, на такое преследование «Запад будет очень четко реагировать». Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, будет обязана отпустить его из тюрьмы, полагает Басилая.

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AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией

6 октября, 09:29

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахчыван-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении, сообщает пресс-служба AZAL.

Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран.

Изменение маршрута рейса Баку-Нахчыван-Баку приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета.

Тем самым, отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.