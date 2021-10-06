Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что его команда с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика хочет освободить его из тюрьмы. Об этом юрист рассказал «Известиям».

Адвокат утверждает, что поскольку дела на бывшего главу государства были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение станет политическим вопросом.

«Все-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются», — рассказал изданию юрист.

По его мнению, на такое преследование «Запад будет очень четко реагировать». Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, будет обязана отпустить его из тюрьмы, полагает Басилая.