Тимберлейк с супругой хотят выручить от продажи особняка $35 млн

Поп-исполнитель Джастин Тимберлейк и его супруга, актриса Джессика Бил, выставили на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Wall Street Journal.

За дом и участок в 400 соток на Голливудских холмах они просят $35 млн.

В 2002 году Тимберлейк заплатил за дом $8,3 млн. В особняке семь спален, спортзал, кинотеатр, на территории есть отдельный гостевой домик, теннисный корт и большой бассейн.

Раньше участок 40-летнего Тимберлейка и 39-летней Бил в 1940-е принадлежал звезде раннего Голливуда Эрролу Флинну. В 1980-е здесь построила дом актриса Хелен Хант.

В 2020 году Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз.Бил удалось скрыть беременность в том числе из-за пандемии, во время которой пара с 5-летним сыном уехала в дом в штате Монтана. Не исключено, что решение переехать связано с пополнением в семье звезд.