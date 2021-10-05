Тимберлейк с супругой хотят выручить от продажи особняка $35 млн

6 октября, 01:00

Поп-исполнитель Джастин Тимберлейк и его супруга, актриса Джессика Бил, выставили на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Wall Street Journal.

За дом и участок в 400 соток на Голливудских холмах они просят $35 млн.

В 2002 году Тимберлейк заплатил за дом $8,3 млн. В особняке семь спален, спортзал, кинотеатр, на территории есть отдельный гостевой домик, теннисный корт и большой бассейн.

Раньше участок 40-летнего Тимберлейка и 39-летней Бил в 1940-е принадлежал звезде раннего Голливуда Эрролу Флинну. В 1980-е здесь построила дом актриса Хелен Хант.

В 2020 году Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз.Бил удалось скрыть беременность в том числе из-за пандемии, во время которой пара с 5-летним сыном уехала в дом в штате Монтана. Не исключено, что решение переехать связано с пополнением в семье звезд.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.