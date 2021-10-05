От Байдена потребовали выслать сотни российских дипломатов

Четыре сенатора из США попросили Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо опубликовал сенатор-республиканец Марко Рубио.

Кроме него среди авторов инициативы сенаторы Марк Уонер, Джим Риш и Роберт Менендес, уточняет RT.

«Такая непропорциональность дипломатического представительства недопустима. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединённых Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, привести дипломатическое присутствие США к паритету», — говорится в письме, которое адресовано Байдену.

Сенаторы утверждают, что «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США», тогда как дипломатическое присутствие США в России «ограничено примерно 100 американскими гражданами».