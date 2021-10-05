Афганистан задолжал за электроснабжение $62 млн

6 октября, 00:31

Афганская энергетическая компания DABS обратилась к ООН с просьбой предоставить $90 млн для погашения долгов за электричество. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на TOLO News.

Долг компании уже составляет $62 млн. В связи с этим руководство DABS направило властям соседних Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана письма с просьбой не прекращать поставки электроэнергии.

Только этим четырем странам Афганистан должен порядка $51 млн. Из них Ирану — $25 млн, Таджикистану — $11,1 млн, Узбекистану — $9,9 млн, Туркменистану — $5 млн.

«Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспортируемую электроэнергию и постепенно урежут ее. DABS должна немедленно решить эту проблему», — заявил экс-директор компании Аманулла Галиб.

В своем обращении к ООН компания подчеркнула, что при отказе оказать финансовую поддержку DABS будет вынуждена выбивать долги из афганцев вне зависимости от их финансового положения. В таком случае, сотрудников компании, которые будут посещать должников, будут сопровождать несколько боевиков радикального движения «Талибан».

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.