Афганистан задолжал за электроснабжение $62 млн

Афганская энергетическая компания DABS обратилась к ООН с просьбой предоставить $90 млн для погашения долгов за электричество. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на TOLO News.

Долг компании уже составляет $62 млн. В связи с этим руководство DABS направило властям соседних Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана письма с просьбой не прекращать поставки электроэнергии.

Только этим четырем странам Афганистан должен порядка $51 млн. Из них Ирану — $25 млн, Таджикистану — $11,1 млн, Узбекистану — $9,9 млн, Туркменистану — $5 млн.

«Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспортируемую электроэнергию и постепенно урежут ее. DABS должна немедленно решить эту проблему», — заявил экс-директор компании Аманулла Галиб.

В своем обращении к ООН компания подчеркнула, что при отказе оказать финансовую поддержку DABS будет вынуждена выбивать долги из афганцев вне зависимости от их финансового положения. В таком случае, сотрудников компании, которые будут посещать должников, будут сопровождать несколько боевиков радикального движения «Талибан».