Бибер решил заняться продажей каннабиса

5 октября, 23:48

Популярный певец Джастин Бибер начал сотрудничать с компанией из Калифорнии Palms, которая специализируется на готовой к употреблению марихуане.

Отмечается, что 27-летний певец в партнерстве с компанией будет продавать товар под названием Peaches в честь песни из его последнего альбома.

«Я фанат Palms и того, что они делают для доступности и дестигматизации каннабиса – особенно для множества людей, которые считают его (каннабис) полезным для своего психического здоровья», – подчеркнул Джастин, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на Bloomberg.

Условия сотрудничества не разглашаются.

Ранее Бибер открыто говорил о том, как давление ранней славы и употребление наркотиков повлияло на его собственные проблемы с психическим здоровьем. В документальном сериале на YouTube он признался, что попробовал марихуану, когда ему было 12 или 13 лет, и в конце концов почувствовал себя зависимым от нее. При эттом он добавил, что не у всех такой опыт.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.