Бибер решил заняться продажей каннабиса

Популярный певец Джастин Бибер начал сотрудничать с компанией из Калифорнии Palms, которая специализируется на готовой к употреблению марихуане.

Отмечается, что 27-летний певец в партнерстве с компанией будет продавать товар под названием Peaches в честь песни из его последнего альбома.

«Я фанат Palms и того, что они делают для доступности и дестигматизации каннабиса – особенно для множества людей, которые считают его (каннабис) полезным для своего психического здоровья», – подчеркнул Джастин, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на Bloomberg.

Условия сотрудничества не разглашаются.

Ранее Бибер открыто говорил о том, как давление ранней славы и употребление наркотиков повлияло на его собственные проблемы с психическим здоровьем. В документальном сериале на YouTube он признался, что попробовал марихуану, когда ему было 12 или 13 лет, и в конце концов почувствовал себя зависимым от нее. При эттом он добавил, что не у всех такой опыт.