Россия не стала наращивать нефтедобычу по просьбе США

5 октября, 23:43

США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители.

Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Кейт Уитфилд, информирует РИА Новости.

«Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом», — говорится в статье.

По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая.

Ранее состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс решил придерживаться плана по добыче сырья, разработанного этим летом. Организация будет наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на топливо. Так, стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. За тысячу кубометров газа на европейском рынке придется заплатить 1450 долларов.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.