Россия не стала наращивать нефтедобычу по просьбе США

США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители.

Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Кейт Уитфилд, информирует РИА Новости.

«Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом», — говорится в статье.

По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая.

Ранее состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс решил придерживаться плана по добыче сырья, разработанного этим летом. Организация будет наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на топливо. Так, стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. За тысячу кубометров газа на европейском рынке придется заплатить 1450 долларов.