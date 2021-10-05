Абдоллахиян прилетел в Москву, чтобы настроить Россию против Азербайджана

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил по прибытии в Москву, что планирует на запланированной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию на Кавказе. Слова иранского дипломата приводит во вторник агентство IRNA.
«В ходе встречи с Лавровым мы обсудим наши позиции по событиям на Кавказе, — заявил он. «Мы рассчитываем, что Россия отреагирует на возможное изменение границ в регионе», — глубокомысленно добавил министр.
Переговоры Абдоллахияна с Лавровым запланированы на 6 октября.