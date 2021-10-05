Абдоллахиян прилетел в Москву, чтобы настроить Россию против Азербайджана

5 октября, 22:34

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил по прибытии в Москву, что планирует на запланированной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию на Кавказе. Слова иранского дипломата приводит во вторник агентство IRNA.

«В ходе встречи с Лавровым мы обсудим наши позиции по событиям на Кавказе, — заявил он. «Мы рассчитываем, что Россия отреагирует на возможное изменение границ в регионе», — глубокомысленно добавил министр.

Переговоры Абдоллахияна с Лавровым запланированы на 6 октября.

﻿

Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.