Картофель и макароны могут быть полезны для здоровья

5 октября, 22:20

Картофель и макароны могут быть полезны для здоровья, если их правильно подобрать и приготовить. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Картофель нужно отваривать в мундире, предварительно промыв. Есть его всем следует только в сочетании с овощными гарнирами и салатами, а не с мясом, рыбой или птицей. Тогда мы сможем получить всю гамму полезных веществ», — приводит ее слова портал Nation News.

При этом специалист подчеркнула, что людям, склонным к набору веса, следует ограничить потребление картофеля до одного или двух раз в неделю.

Выбирая макароны, предпочтение лучше отдавать продукту из цельнозерновой муки. Рекомендуется употреблять макароны не более трех раз в неделю. Готовить данный продукт полезнее всего с овощными гарнирами и зеленью, добавила диетолог.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.