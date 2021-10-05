Жена Трампа хотела подарить африканским детишкам огромные зеркала

Бывший директор по коммуникациям Меланьи Трамп и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликовала книгу о своей работе на первую леди США. В она рассказывает много ранее неизвестных фактов, в частности, что Меланья планировала закупать огромные зеркала для детей из Африки.

Такая идея пришла жене президента США после того, как та посетила Малави в 2018 году. Гришэм пишет, что Меланью шокировало, что к ней подбегали дети и просили их сфотографировать, «чтобы они могли узнать, как они выглядят». По возвращению из тура, супруга президента США предложила на государственном уровне поставлять напольные зеркала для африканских школ.

«Нам нужно отправить школьные зеркала. Детям нужно знать, как они выглядят, и видеть, какие они сильные или очень красивые», — говорила Меланья Трамп, слова которой приводит «Газета.ру» со ссылкой на Business Insider.

Гришэм упоминает и о других интересных фактых о Меланье Трамп. Так, по ее словам, первая леди проспала ночь выборов в 2020 года. Упоминается и то, что сотрудники Секретной службы называли ее «Рапунцель».