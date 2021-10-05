В Антарктиде наблюдается рекордный холод

5 октября, 21:10

На Южном полюсе зафиксировали самую холодную зиму в истории наблюдений. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает газета The Washhington Post со ссылкой на ученого NASA.

В 2021 году в Северном полушарии во многих местах прошло необычно жаркое лето. Одновременно с этим, на Южном полюсе, где была зима, зафиксировали рекорд холода.

Средняя температура с апреля по сентябрь на антарктической станции Амундсен-Скотт, находящейся прямо на полюсе, была -61 градус. Это самая низкая отметка за всю историю существования станции с 1957 года, на 4,5 градуса ниже рекорда 30-летней давности. Факт рекорда подтвердил Ричард Каллэзер, исследователь из Центра глобального моделирования и ассимиляции NASA.

Ученые считают, что это довольно неожиданно на фоне глобального потепления. Аномальный холод вызвал также рост количества морского льда вокруг континента, его объемы вышли на пятое место в истории наблюдений.

Мэттью Лаззара из Висконсинского университета прокомментировал изданию эту новость, основываясь на своем опыте экспедиций в Антарктиду. «При таких температурах очень трудно управлять самолетом, – написал он. – Когда термометр находится между отметками -50 и -58 градусов Цельсия, есть риск, что жидкость гидравлической системы замерзнет, а топливо станет похожим на желе».

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.