Со слов подруги Саакашвили, украинцы завидуют грузинам

5 октября, 20:56

Депутат Верховной рады Украины и девушка задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что украинцы завидуют грузинам, потому что у них был такой президент, как Саакашвили, приводит «Спутник» слова Ясько.

«Мы очень завидуем в Украине, что у вас был такой президент, как Саакашвили», — сказала она.

Девушка навестила политика в тюрьме в Рустави. Она призвала грузинов защищать бывшего президента за его политические заслуги перед народом.

Как отметила Ясько, украинский народ очень ценит поддержку, которую Саакашвили получает во время своего ареста. Сам арест она назвала незаконным.

При этом она не стала отвечать на вопросы о том, как Саакашвили попал в Грузию.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.