Со слов подруги Саакашвили, украинцы завидуют грузинам

Депутат Верховной рады Украины и девушка задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что украинцы завидуют грузинам, потому что у них был такой президент, как Саакашвили, приводит «Спутник» слова Ясько.

«Мы очень завидуем в Украине, что у вас был такой президент, как Саакашвили», — сказала она.

Девушка навестила политика в тюрьме в Рустави. Она призвала грузинов защищать бывшего президента за его политические заслуги перед народом.

Как отметила Ясько, украинский народ очень ценит поддержку, которую Саакашвили получает во время своего ареста. Сам арест она назвала незаконным.

При этом она не стала отвечать на вопросы о том, как Саакашвили попал в Грузию.