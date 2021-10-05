Чавушоглу отметил открытость и искренность Турции перед Россией

Единство и целостность НАТО не менее важны, чем оборонный потенциал Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая во вторник на VII Варшавском форуме по безопасности.

По его словам, наряду с «традиционными» угрозами, в лице терроризма, странам НАТО угрожают кибератаки и гибридные вызовы.

Чавушоглу отметил, что блок НАТО должен адаптироваться к угрозам современности, и в данной связи важно сотрудничество Турции со странами Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики.

Касаясь напряженности в отношениях между НАТО и Россией, Чавушоглу подчеркнул, что Черноморский регион играет ключевую роль в обеспечении безопасности Северо-Атлантического региона. «Поэтому особую значимость представляет военная составляющая. В числе прочих мы сформировали трехсторонний механизм с Польшей и Румынией. Вместе с тем, стоит признать: в НАТО придерживаются двоякой позиции по отношению к России. Некоторые страны Альянса выступают за диалог с Москвой, а другие предлагают задействовать против РФ рычаги сдерживания», — сказал турецкий министр, которого цитирует «Анадолу».

Чавушоглу напомнил, что Анкара в диалоге с Москвой всегда была открытой и искренней.

Глава дипломатии отметил при этом, что Турция и Россия придерживаются различных позиций по ряду вопросов, в том числе, по Украине, Грузии, аннексии Крыма. «Турция признает территориальную целостность Грузии и Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма», — сказал Чавушоглу.