Мусульман и иудеев Бельгии возмутил запрет на религиозный забой скота



Мусульманские и иудейские организации решительно осудили введенный властями Бельгии запрет на ритуальный забой скота, пишет Algemeiner.

Конституционный суд Бельгии 30 сентября вынес постановление о поддержке решения суда Европейского союза (CJEU) о запрете на убой животного без предварительного оглушения, которое было принято в декабре 2020-го. До этого Конституционный суд направил в CJEU запрос об интерпретации постановления Евросоюза по защите животных в момент убоя, которое позволяло умерщвлять скот и птицу без оглушения на некоторых бойнях из утвержденного перечня. В то же время оно оставляло право любой из стран ЕС установить более жесткие нормы без введения полного запрета на ритуалы иудеев и мусульман.

Как еврейские, так и мусульманские религиозные каноны не допускают оглушения животного, и это означает, что запрет фактически делает кошерный и халяльный забой незаконным, отмечает издание.

В этой связи бельгийские исполнительный совет мусульман и координационный совет исламских организаций выразили намерение оспорить решение конституционного суда в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Они утверждают, что оглушение – крайне болезненная процедура. Она причиняет дополнительные страдания 9 млрд животных, которых ежегодно отправляют на европейские бойни.

Президент конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт заявил, что иудейская община разочарована решением суда, которое ставит Бельгию в один ряд со странами, чьи запреты на шхиту – кошерный забой – были введены «еще в нацистскую эпоху».

Глава Всемирного иудейского конгресса Рональд Лаудер со своей стороны подчеркнул, что конституционный суд Бельгии создал «потенциально непреодолимое препятствие» продолжению нормальной жизни иудеев в Европе.