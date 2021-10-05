Минобороны России: Мобильные группы миротворцев патрулируют различные маршруты в Карабахе

5 октября, 10:37


Мобильные группы патрулирования из состава российского миротворческого контингента на бронетехнике продолжают выполнять задачи контроля текущей обстановки вдоль линии разграничения сторон в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе патрулирования проводится демонстрация присутствия российского миротворческого контингента, а также контроль соблюдения режима прекращения огня и недопущения провокационных действий с обеих сторон на линии разграничения.

«Мобильные группы патрулирования выполняют задачи перемещения вдоль линии разграничения с целью демонстрации присутствия российского миротворческого контингента, а также контроль соблюдения режима прекращения огня. Также для выявления изменений обстановки в зоне ответственности группа патрулирования на маршруте осуществляет воздушное наблюдение и опрос местных жителей», — заявил представитель российского миротворческого контингента Александр Мищенко.

Патрульные группы совершают многокилометровые марши на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях УРАЛ улучшенной проходимости по дорогам общего пользования, по грунтовым дорогам и по горным серпантинам, проезжая отдаленные районы в зоне ответственности российских миротворцев.

На 27 наблюдательных постах российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.