Кочарян: Очень плохо, что у иранской стороны сложилось об Армении такое восприятие

Очень плохо, что у иранской стороны сложилось об Армении такое восприятие. Об этом на пресс-конференции 4 октября заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

«Одним заявлением это восприятие развеять невозможно. Оно сформировалось из-за твоего (властей Армении) поведения в течение последних трех лет, а также из-за твоей работы в прошлом. Ты никогда не проявлял ярко выраженного проиранского отношения», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Кочарян не смог оценить, вовлечены ли власти Армении на данный момент в антииранский процесс или нет.

«Но ясно одно: нынешние власти постоянно во что-то вовлечены. Причем все это имеет мало общего с интересами Армении и армянского народа. У иранских властей нет уверенности в том, что нынешние власти Армении в очередной раз не вовлечены в какой-либо процесс. Все мы знаем, что США довольно активно пытаются изолировать Иран. Сейчас иранцы оценивают ситуацию так, как оценивают. Во внешней политике и геополитических процессах восприятие часто важнее реальности», — отметил второй президент Армении.