Кочарян: Очень плохо, что у иранской стороны сложилось об Армении такое восприятие

4 октября, 22:47

Очень плохо, что у иранской стороны сложилось об Армении такое восприятие. Об этом на пресс-конференции 4 октября заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

«Одним заявлением это восприятие развеять невозможно. Оно сформировалось из-за твоего (властей Армении) поведения в течение последних трех лет, а также из-за твоей работы в прошлом. Ты никогда не проявлял ярко выраженного проиранского отношения», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Кочарян не смог оценить, вовлечены ли власти Армении на данный момент в антииранский процесс или нет.

«Но ясно одно: нынешние власти постоянно во что-то вовлечены. Причем все это имеет мало общего с интересами Армении и армянского народа. У иранских властей нет уверенности в том, что нынешние власти Армении в очередной раз не вовлечены в какой-либо процесс. Все мы знаем, что США довольно активно пытаются изолировать Иран. Сейчас иранцы оценивают ситуацию так, как оценивают. Во внешней политике и геополитических процессах восприятие часто важнее реальности», — отметил второй президент Армении.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».