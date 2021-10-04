Президент Алиев: Мы еще раз видим величие нашей победы

4 октября навсегда останется в нашей истории. Потому что 4 октября город Джебраил был освобожден от оккупантов, и эта Победа имела очень большой смысл — впервые в первую неделю войны был освобожден город, районный центр.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«Это придало нашей армии дополнительные силы, уверенность, и после этой Победы наша славная армия выполнила свою историческую миссию и в других местах. Джебраильцы хорошо знают, что в первый день войны от оккупантов были освобождены два села Джебраильского района — Беюк Марджанлы и Нузгяр — и 4 села Физулинского района, и это был наш первый успех», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Президент отметил, что, возвращаясь к периоду годичной давности, мы еще раз видим величие нашей победы: «Потому что когда шла война, нашей повседневной деятельностью, конечно, было закрепление победы, освобождение всех оккупированных территорий. То есть, не было времени анализировать достигнутые успехи, да и в этом не было необходимости. Но сегодня, анализируя это более точно и ясно спустя год после войны и освобождения Джебраила, мы видим, что эта победа имела очень важное значение».