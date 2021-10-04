Forbes: энергетическая катастрофа может произойти в Европе зимой

Уже этой зимой в Европе может произойти энергетическая катастрофа, предрекает Forbes. Поводом для этого может стать политика европейских властей по переходу на чистые источники энергии.

На фоне роста цен на газ, многие предприятия перейдут на использование нефти и угля, что поднимет их стоимость. Однако в случае с Европой такая ситуация маловероятна, поскольку многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций, отмечает издание.

Аналитик Forbes Дэвид Блэкмон указал, что возросший спрос привел к скачку цены на газ. А Россия в свою очередь ограничила экспорт, что еще больше подогрело цены. «Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», — прокомментировала аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина.

Что касается угля, то его стоимость в Европе побила 20-летний максимум. На неделе с 27 сентября по 1 октября стоимость тонны угля выросла на 16,5 процента, до 232,2 доллара, побив рекорд 2008 года на шесть процентов. Скачок произошел на фоне высокого спроса. Кроме того, сейчас европейским производителям выгоднее вырабатывать электроэнергию путем сжигания угля, а не газотурбинными электростанциями, учитывая последние скачки газовых цен.