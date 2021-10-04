Forbes: энергетическая катастрофа может произойти в Европе зимой

4 октября, 18:46

Уже этой зимой в Европе может произойти энергетическая катастрофа, предрекает Forbes. Поводом для этого может стать политика европейских властей по переходу на чистые источники энергии.

На фоне роста цен на газ, многие предприятия перейдут на использование нефти и угля, что поднимет их стоимость. Однако в случае с Европой такая ситуация маловероятна, поскольку многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций, отмечает издание.

Аналитик Forbes Дэвид Блэкмон указал, что возросший спрос привел к скачку цены на газ. А Россия в свою очередь ограничила экспорт, что еще больше подогрело цены. «Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», — прокомментировала аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина.

Что касается угля, то его стоимость в Европе побила 20-летний максимум. На неделе с 27 сентября по 1 октября стоимость тонны угля выросла на 16,5 процента, до 232,2 доллара, побив рекорд 2008 года на шесть процентов. Скачок произошел на фоне высокого спроса. Кроме того, сейчас европейским производителям выгоднее вырабатывать электроэнергию путем сжигания угля, а не газотурбинными электростанциями, учитывая последние скачки газовых цен.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».