Перинчек: Иран должен понимать, что ни у Азербайджана, ни у Турции нет экспансионистских целей

«Объективные интересы Турции, России, Азербайджана и Ирана совпадают. Это, в первую очередь, препятствие вмешательству внешних сил в регион, в частности Запада, препятствие провокациям атлантического мира в регионе».

Об этом в беседе с Minval.az турецкий политолог Мехмет Перинчек.

Как считает политолог, для стабилизации, прежде всего, нужно было решать Карабахский вопрос, потому что это и был главный источник дестабилизации и хаоса в регионе. Обеспечении территориальной целостности и победа Азербайджана сыграли очень важную роль в этом вопросе и это было выгодно всем региональным странам, в том числе Ирану.

«Победа азербайджанской армии открыла новую эру для региона – экономической, политической интеграции стран региона. Поэтому Иран должен быть откровенно рад этим событиям, потому что регион получил большой шанс для стабильного мира, ликвидированы инструменты Запада для вмешательства в регион», – уверен политолог.

По его словам, азербайджанская армия, как было подчеркнуто в выступлении Ильхама Алиева, воевала и победила «сыновей Сороса».

«А США и «сыновья Сороса» являются прямыми врагами Ирана. Таким образом мы можем сказать, что азербайджанская армия пролила свою кровь и ради интересов Ирана, и Тегеран не может не оценить этот факт. И потому иранское руководство, на мой взгляд, должно поддерживать все действия Азербайджана в этом направлении против вмешательства Запада в дела региона. Что касается последних событий между Тегераном и Баку, то они выгодны только врагам Ирана, Азербайджана, Турции и России», — отмечает Мехмет Перинчек.

Любой конфликт между Азербайджаном и Ираном, как уверен турецкий политолог, только радует врагов этих стран. Поэтому в таких конфликтах ни Азербайджан, ни Иран не могут одержать геополитическую победу.

«Поэтому иранское руководство должно понимать, что ни у Азербайджана, ни у Турции нет экспансионистских целей. Военное сотрудничество Азербайджана и Турции направлено не против соседних стран, а на защиту региональных интересов против вмешательства внешних сил. Таким образом, можно сказать, что военное, экономическое, политическое сотрудничество Анкары и Баку выгодно Тегерану изначально. И потому Тегеран должен это только приветствовать. Турция надеется, что это понятно всем региональным странам. Даже сейчас сотрудничество Азербайджана и Турции помогает развивать региональную интеграцию, и формула 3+3 включает в себя также сотрудничество с Ираном», — отмечает турецкий политолог.

Создание такой платформы, уверен политолог, поможет решать практически все проблемы на Южном Кавказе.

«Уверен, что западные страны и США провоцируют конфликты между странами региона Южного Кавказа и важно не попасть в этот капкан. И нам надо быть бдительными в отношении коварных планов США», — добавил политолог.

Как отмечает Перинчек, Турция может выступить посредником для разрешения сложившихся недопонимания между Баку и Тегераном.

«Я говорю «недоразумение», потому что не хочу называть происходящее «конфликтом». Потому что нет таких явных причин, которые могли бы испортить отношения Тегерана и Баку, особенно сейчас, после победы Азербайджана. Думаю, Турция, Азербайджан и Иран могут в ближайшее время встретиться за одним столом и в течение десяти минут понять друг друга», — заключил наш собеседник.

В. Мансуров