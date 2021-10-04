Перинчек: Иран должен понимать, что ни у Азербайджана, ни у Турции нет экспансионистских целей

4 октября, 12:17

«Объективные интересы Турции, России, Азербайджана и Ирана совпадают. Это, в первую очередь, препятствие вмешательству внешних сил в регион, в частности Запада, препятствие провокациям атлантического мира в регионе».

Об этом в беседе с Minval.az турецкий политолог Мехмет Перинчек.

Как считает политолог, для стабилизации, прежде всего, нужно было решать Карабахский вопрос, потому что это и был главный источник дестабилизации и хаоса в регионе. Обеспечении территориальной целостности и победа Азербайджана сыграли очень важную роль в этом вопросе и это было выгодно всем региональным странам, в том числе Ирану.

«Победа азербайджанской армии открыла новую эру для региона – экономической, политической интеграции стран региона. Поэтому Иран должен быть откровенно рад этим событиям, потому что регион получил большой шанс для стабильного мира, ликвидированы инструменты Запада для вмешательства в регион», – уверен политолог.

По его словам, азербайджанская армия, как было подчеркнуто в выступлении Ильхама Алиева, воевала и победила «сыновей Сороса».

«А США и «сыновья Сороса» являются прямыми врагами Ирана. Таким образом мы можем сказать, что азербайджанская армия пролила свою кровь и ради интересов Ирана, и Тегеран не может не оценить этот факт. И потому иранское руководство, на мой взгляд, должно поддерживать все действия Азербайджана в этом направлении против вмешательства Запада в дела региона. Что касается последних событий между Тегераном и Баку, то они выгодны только врагам Ирана, Азербайджана, Турции и России», — отмечает Мехмет Перинчек.

Любой конфликт между Азербайджаном и Ираном, как уверен турецкий политолог, только радует врагов этих стран. Поэтому в таких конфликтах ни Азербайджан, ни Иран не могут одержать геополитическую победу.

«Поэтому иранское руководство должно понимать, что ни у Азербайджана, ни у Турции нет экспансионистских целей. Военное сотрудничество Азербайджана и Турции направлено не против соседних стран, а на защиту региональных интересов против вмешательства внешних сил. Таким образом, можно сказать, что военное, экономическое, политическое сотрудничество Анкары и Баку выгодно Тегерану изначально. И потому Тегеран должен это только приветствовать. Турция надеется, что это понятно всем региональным странам. Даже сейчас сотрудничество Азербайджана и Турции помогает развивать региональную интеграцию, и формула 3+3 включает в себя также сотрудничество с Ираном», — отмечает турецкий политолог.

Создание такой платформы, уверен политолог, поможет решать практически все проблемы на Южном Кавказе.

«Уверен, что западные страны и США провоцируют конфликты между странами региона Южного Кавказа и важно не попасть в этот капкан. И нам надо быть бдительными в отношении коварных планов США», — добавил политолог.

Как отмечает Перинчек, Турция может выступить посредником для разрешения сложившихся недопонимания между Баку и Тегераном.

«Я говорю «недоразумение», потому что не хочу называть происходящее «конфликтом». Потому что нет таких явных причин, которые могли бы испортить отношения Тегерана и Баку, особенно сейчас, после победы Азербайджана. Думаю, Турция, Азербайджан и Иран могут в ближайшее время встретиться за одним столом и в течение десяти минут понять друг друга», — заключил наш собеседник.

В. Мансуров 

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.