Мусабеков: Искать логику и смысл в рассуждениях муллократии занятие бессмысленное

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков прокомментировал заявление верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи.

Как ранее писал Minval.az, выступая на церемонии выпускников офицерских вузов Вооруженных Сил ИРИ, Хаменеи заявил, что «события, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев. Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что скоро за это его ждет пощечина».

«У иранских аятолл весьма своеобразное представление об иностранном военном присутствии. Разве российские войска в Армении не иностранные? А армянские войска, оккупировавшие более четверти века азербайджанские территории, не были иностранными? Однако искать логику и смысл в рассуждениях муллократии занятие бессмысленное. Интересно, как на все это будут реагировать в Вашингтоне и Брюсселе? Получается, что к российской военной базе в Армении может добавиться иранское военное присутствие (почти как в Сирии), а Евросоюз и США как ни в чем ни бывало продолжат оказывать Еревану огромную финансовую помощь и политико-дипломати, четкую поддержку? Поистине в сложносплетениях южно-кавказской, равно как и ближневосточной политике, без пол-литра не разобраться», — написал Мусабеков в «Фейсбуке».