Мусабеков: Искать логику и смысл в рассуждениях муллократии занятие бессмысленное

3 октября, 21:25

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков прокомментировал заявление верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи.

Как ранее писал Minval.az, выступая на церемонии выпускников офицерских вузов Вооруженных Сил ИРИ, Хаменеи заявил, что «события, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев. Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что скоро за это его ждет пощечина».

«У иранских аятолл весьма своеобразное представление об иностранном военном присутствии. Разве российские войска в Армении не иностранные? А армянские войска, оккупировавшие более четверти века азербайджанские территории, не были иностранными? Однако искать логику и смысл в рассуждениях муллократии занятие бессмысленное. Интересно, как на все это будут реагировать в Вашингтоне и Брюсселе? Получается, что к российской военной базе в Армении может добавиться иранское военное присутствие (почти как в Сирии), а Евросоюз и США как ни в чем ни бывало продолжат оказывать Еревану огромную финансовую помощь и политико-дипломати, четкую поддержку? Поистине в сложносплетениях южно-кавказской, равно как и ближневосточной политике, без пол-литра не разобраться», — написал Мусабеков в «Фейсбуке».

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).

Как уже писал Minval.az, по меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям в рамках проводимых учений у границ Азербайджана.