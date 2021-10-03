Саргсян: Вся наша военная техника разбазарена

Армянскую армию можно восстановить, но для этого потребуется много времени. Об этом третий президент Армении Серж Саргсян сказал в воскресенье в ходе встречи с однопартийцами в Цахкадзоре, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется для восстановления ВС.

«2-3 лет недостаточно, тем более, что наши вооруженные силы пока и не восстанавливают, и мой упрек не касается армии, он касается тех лиц, которые, по их мнению, проводят политику по восстановлению, развитию ВС, однако в действительности они не знают, как это сделать. И вообще, они за километры далеки от всего этого», — приводит слова Саргсяна армянский интернет-портал news.am.

По мнению Саргсяна, в вопросе восстановления армии сложно будет за три года пройти 30-летний путь.

«Вся наша военная техника разбазарена, насколько я знаю. Во всяком случае, публикуемые числа не опровергаются со стороны Минобороны. Это означает, что это правда. И продолжительность восстановления армии зависит также от того, кто будет ее восстанавливать армию», — заключил Саргсян.