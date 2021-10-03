Саргсян: Вся наша военная техника разбазарена

3 октября, 20:17

Армянскую армию можно восстановить, но для этого потребуется много времени. Об этом третий президент Армении Серж Саргсян сказал в воскресенье в ходе встречи с  однопартийцами в Цахкадзоре, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется для восстановления ВС.

«2-3 лет недостаточно, тем более, что наши вооруженные силы пока и не восстанавливают, и мой упрек не касается армии, он касается тех лиц, которые, по их мнению, проводят политику по восстановлению, развитию ВС, однако в действительности они не знают, как это сделать. И вообще, они за километры далеки от всего этого», — приводит слова Саргсяна армянский интернет-портал news.am.

По мнению Саргсяна, в вопросе восстановления армии сложно будет за три года пройти 30-летний путь.

«Вся наша военная техника разбазарена, насколько я знаю. Во всяком случае, публикуемые числа не опровергаются со стороны Минобороны. Это означает, что это правда. И продолжительность восстановления армии зависит также от того, кто будет ее восстанавливать армию», — заключил Саргсян.

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).

Как уже писал Minval.az, по меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям в рамках проводимых учений у границ Азербайджана.