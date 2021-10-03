У Саакашвили предрекли его скорейшее освобождение

Член грузинской партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе заявила, что задержанный бывший президент страны Михаил Саакашвили вскоре выйдет на свободу. Об этом она сообщила журналистам.

«Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе», — приводит ее слова РИА Новости.

Она добавила, что планирует увидеться с политиком в ближайшее время, что сообщить ему обо всех новостях и отзывах о его задержании.

Она добавила, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он лично будет заниматься делом Саакашвили — «отважный шаг».