У Саакашвили предрекли его скорейшее освобождение

3 октября, 18:20

Член грузинской партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе заявила, что задержанный бывший президент страны Михаил Саакашвили вскоре выйдет на свободу. Об этом она сообщила журналистам.

«Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе», — приводит ее слова РИА Новости.

Она добавила, что планирует увидеться с политиком в ближайшее время, что сообщить ему обо всех новостях и отзывах о его задержании.

Она добавила, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он лично будет заниматься делом Саакашвили — «отважный шаг».

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).

Как уже писал Minval.az, по меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям в рамках проводимых учений у границ Азербайджана.