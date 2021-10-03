Амреев отметил усиление Тюркского совета благодаря Азербайджану

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев отмечает усиление организации в 2020-2021 гг.

«Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в 2020-2021 годах стал еще сильнее благодаря очень важным достижениям, и в первую очередь, освобождению азербайджанских территорий от оккупации, а также восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в письменном заявлении Амреева, опубликованном по случаю 12-й годовщины со дня подписания Нахчыванского соглашения, в рамках которого 3 октября был объявлен Днем сотрудничества тюркоязычных стран.

«Во время 44-дневной Отечественной войны Тюркский совет от имени всех стран -членов выразил решительную поддержку правому делу Азербайджана, а одержанная Азербайджаном победа стала источником гордости для всех стран-членов организации», — отметил Амреев (цитата по «Интерфаксу»).

Он также подчеркнул, что гордится достижениями и продуктивными усилиями Тюркского совета, который стал за короткий промежуток времени уважаемой и эффективной структурой в своем регионе и за его пределами.

По мнению Амреева, «ожидаемое участие Туркменистана в Тюркском совете значительно обогатит и укрепит повестку организации и придаст новый импульс сотрудничеству внутри нее».

Генсек также подчеркнул, что в рамках мероприятий Тюркского совета была проведена продуктивная работа по более чем 20 направлениям сотрудничества, в том числе в экономической сфере, в области здравоохранения, образования, спорта, туризма и пр.

Кроме того, он затронул тему Стамбульского саммита, проведение которого намечено на ноябрь. По словам Амреева, благодаря новым целям и инициативам, включенным в «Видение тюркского мира-2040», отношения между тюркскими странами вступили в новую фазу, в рамках которой будет налажено более тесное сотрудничество, более глубокая интеграция.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан). Членами организации в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет в совете статус наблюдателя. Штаб-квартира ССТГ находится в Стамбуле.