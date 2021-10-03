Амреев отметил усиление Тюркского совета благодаря Азербайджану

3 октября, 17:07

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев отмечает усиление организации в 2020-2021 гг.

«Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в 2020-2021 годах стал еще сильнее благодаря очень важным достижениям, и в первую очередь, освобождению азербайджанских территорий от оккупации, а также восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в письменном заявлении Амреева, опубликованном по случаю 12-й годовщины со дня подписания Нахчыванского соглашения, в рамках которого 3 октября был объявлен Днем сотрудничества тюркоязычных стран.

«Во время 44-дневной Отечественной войны Тюркский совет от имени всех стран -членов выразил решительную поддержку правому делу Азербайджана, а одержанная Азербайджаном победа стала источником гордости для всех стран-членов организации», — отметил Амреев (цитата по «Интерфаксу»).

Он также подчеркнул, что гордится достижениями и продуктивными усилиями Тюркского совета, который стал за короткий промежуток времени уважаемой и эффективной структурой в своем регионе и за его пределами.

По мнению Амреева, «ожидаемое участие Туркменистана в Тюркском совете значительно обогатит и укрепит повестку организации и придаст новый импульс сотрудничеству внутри нее».

Генсек также подчеркнул, что в рамках мероприятий Тюркского совета была проведена продуктивная работа по более чем 20 направлениям сотрудничества, в том числе в экономической сфере, в области здравоохранения, образования, спорта, туризма и пр.

Кроме того, он затронул тему Стамбульского саммита, проведение которого намечено на ноябрь. По словам Амреева, благодаря новым целям и инициативам, включенным в «Видение тюркского мира-2040», отношения между тюркскими странами вступили в новую фазу, в рамках которой будет налажено более тесное сотрудничество, более глубокая интеграция.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан). Членами организации в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет в совете статус наблюдателя. Штаб-квартира ССТГ находится в Стамбуле.

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).

Как уже писал Minval.az, по меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям в рамках проводимых учений у границ Азербайджана.