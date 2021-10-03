Мустафаев выступил перед московской публикой

В Москве прошел концерт представителя Азербайджана на «Евровидении-2019» Чингиза Мустафаева, сообщил Sputnik Азербайджан сам исполнитель.

Певец выступил в одном из московских клубов. Чингиз не только пел, но и выступил в качестве диджея. Он представил зрителям свои новые альбомы.

«Я был рад разделить с вами этот вечер, прочувствовать каждого из вас. Вы подарили мне незабываемые эмоции. Обмен энергией, который был между нами, это и есть настоящая магия, которая объединяет нас. Надеюсь, у меня получилось создать атмосферу спокойствия, когда вы чувствуете, что находитесь здесь и сейчас, и поток мыслей в голове останавливается. Уверен, нас ждёт ещё много встреч и каждому из вас я хочу сказать «Спасибо. Спасибо за вашу теплоту и любовь. Спасибо, что вы есть»», — поблагодарил Чингиз российских поклонников в соцсети.

Чингиз Мустафаев стал известен после победы в проекте «Новая звезда», также принимал участие в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Он является лауреатом многочисленных музыкальных номинаций. На данный момент входит в число востребованных исполнителей среди молодого поколения. На «Евровидении-2019» певец занял восьмое место.

