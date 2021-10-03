Коротченко: Обслуживать армянские интересы в Иране никто не будет

Наблюдаемые сейчас попытки Еревана использовать Тегеран для того, чтобы Иран таскал каштаны из огня для Армении и чуть ли не развернул боевые действия против Азербайджана — иллюзорны.

В Тегеране не дураки сидят, обслуживать армянские интересы, а тем более исполнять армянские хотелки, в Иране никто не будет.

Мне приходилось бывать в Иране и знакомиться с работой ведущих иранских «мозговых центров», в том числе работающих на МО и КСИР — так что я знаю, о чем говорю, понимая как осуществляется иранское военно-политическое планирование и реагирование.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.