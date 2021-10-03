Эрдоган: Стараюсь заниматься спортом три дня в неделю



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 октября выложил в социальные сети видео со своей баскетбольной тренировки.

«Очень важно заниматься спортом для здоровья, – подчеркнул он. – Я стараюсь заниматься спортом три дня в неделю. Движение – это благо».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол со своими советниками и министрами. В игре участвовали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу и его заместитель Хамза Ерликая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, официальный представитель президента Ибрагим Калин, глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун и президент федерации баскетбола страны, бывший игрок НБА Хидайет Туркоглу.