Эрдоган: Стараюсь заниматься спортом три дня в неделю

3 октября, 13:07


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 октября выложил в социальные сети видео со своей баскетбольной тренировки.

«Очень важно заниматься спортом для здоровья, – подчеркнул он. – Я стараюсь заниматься спортом три дня в неделю. Движение – это благо».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол со своими советниками и министрами. В игре участвовали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу и его заместитель Хамза Ерликая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, официальный представитель президента Ибрагим Калин, глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун и президент федерации баскетбола страны, бывший игрок НБА Хидайет Туркоглу.

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Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

3 октября, 02:53

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.