Умер экс-солист ансамбля «Qarabağ bülbülləri»



Умер бывший солист ансамбля «Qarabağ bülbülləri» («Карабахские соловьи») Изахат Джафаров.

Об этом сообщил его родственник Мурадхан Гусейн, передает «Репорт».

Отметим, что художественным руководителем и создателем ансамбля «Qarabağ bülbülləri» был Мурад Рзаев. Представляя Азербайджан на песенных фестивалях в большинстве стран мира, ансамбль завоевал 40 золотых медалей, более 100 почетных дипломов, удостоен звания Лауреата Закавказских Всесоюзных и Международных фестивалей за 12 документальных и художественных фильмов.

Документальный фильм о группе был снят в 1977 году под руководством Хамиса Мурадова. В фильме рассказывается о 4 участниках «Карабахских соловьев»: Таджире Шахмалыоглы, Изахате Джафарове, Ильхамизе Пашаеве, Назиме Зейналове.