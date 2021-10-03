Умер экс-солист ансамбля «Qarabağ bülbülləri»

3 октября, 11:59


Умер бывший солист ансамбля «Qarabağ bülbülləri» («Карабахские соловьи») Изахат Джафаров.

Об этом сообщил его родственник Мурадхан Гусейн, передает «Репорт».

Отметим, что художественным руководителем и создателем ансамбля «Qarabağ bülbülləri» был Мурад Рзаев. Представляя Азербайджан на песенных фестивалях в большинстве стран мира, ансамбль завоевал 40 золотых медалей, более 100 почетных дипломов, удостоен звания Лауреата Закавказских Всесоюзных и Международных фестивалей за 12 документальных и художественных фильмов.

Документальный фильм о группе был снят в 1977 году под руководством Хамиса Мурадова. В фильме рассказывается о 4 участниках «Карабахских соловьев»: Таджире Шахмалыоглы, Изахате Джафарове, Ильхамизе Пашаеве, Назиме Зейналове.

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Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

3 октября, 02:53

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.