В Риме частично разрушился Мост Индустрии над Тибром из-за пожара



Один из старинных мостов над Тибром в Риме – Мост Индустрии был частично разрушен минувшей ночью в результате сильного пожара.

По данным столичной пожарной службы, никто из граждан не пострадал, однако серьезный ущерб был нанесен трубам газоснабжения и электрокабелям, проложенным под мостом. В результате более 180 римских семей остались сейчас без электричества.

Конструкция длиной 131 метр в столичном районе Остиенсе, которую римляне сразу окрестили «Железным мостом», была возведена в 1862-1863 годах, чтобы соединить железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.

Пожарные боролись с огнем на мосту почти до рассвета. Ночью на место ЧП прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи. «Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект», — сказала она. В настоящее время городские власти в экстренном порядке работают над восстановлением электроснабжения в Остиенсе, а также решают проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения в этой части Рима.

Причины пожара пока не установлены. По мнению пожарных, «Железный мост» мог загореться в результате короткого замыкания в системе электроснабжения.