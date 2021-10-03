В Риме частично разрушился Мост Индустрии над Тибром из-за пожара

3 октября, 10:33


Один из старинных мостов над Тибром в Риме – Мост Индустрии был частично разрушен минувшей ночью в результате сильного пожара.

По данным столичной пожарной службы, никто из граждан не пострадал, однако серьезный ущерб был нанесен трубам газоснабжения и электрокабелям, проложенным под мостом. В результате более 180 римских семей остались сейчас без электричества.

Конструкция длиной 131 метр в столичном районе Остиенсе, которую римляне сразу окрестили «Железным мостом», была возведена в 1862-1863 годах, чтобы соединить железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.

Пожарные боролись с огнем на мосту почти до рассвета. Ночью на место ЧП прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи. «Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект», — сказала она. В настоящее время городские власти в экстренном порядке работают над восстановлением электроснабжения в Остиенсе, а также решают проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения в этой части Рима.

Причины пожара пока не установлены. По мнению пожарных, «Железный мост» мог загореться в результате короткого замыкания в системе электроснабжения.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.