Оценена вероятность попадания Саакашвили в Грузию через Азербайджан, Турцию и Армению

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть в страну через Турцию, рассказал председатель грузинского Центра по общественному контролю за деятельностью спецслужб Бесик Аладашвили в интервью Sputnik Грузия.

«В Грузию можно попасть тремя путями: по воздуху, по морю и по суше. Если мы учтем тот факт, что Саакашвили пересек границу незаконно, я предполагаю, он мог попасть в страну через Турцию», – сказал Аладашвили.

По мнению эксперта, Саакашвили прилетел из Украины в Турцию, а оттуда перебрался по сухопутной границе в Грузию. Как отмечает Аладашвили, в результате незаконного пересечения грузино-турецкой сухопутной границы не раз задерживали людей, и это говорит о том, что периметр границы не контролируется полностью. С большой вероятностью, экс-президент об этом знал, считает он.

Что касается возможного перемещения Саакашвили в Грузию через Армению или Азербайджан, эксперт считает, что это маловероятно, поскольку в этих странах третьего президента Грузии знает больше половины населения и это могло повысить для него риски.

«Хотя это все лишь догадки, и я надеюсь, что со временем все станет известно», – заключил Аладашвили.