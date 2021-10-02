Оценена вероятность попадания Саакашвили в Грузию через Азербайджан, Турцию и Армению

2 октября, 21:44

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть в страну через Турцию, рассказал председатель грузинского Центра по общественному контролю за деятельностью спецслужб Бесик Аладашвили в интервью Sputnik Грузия.

«В Грузию можно попасть тремя путями: по воздуху, по морю и по суше. Если мы учтем тот факт, что Саакашвили пересек границу незаконно, я предполагаю, он мог попасть в страну через Турцию», – сказал Аладашвили.

По мнению эксперта, Саакашвили прилетел из Украины в Турцию, а оттуда перебрался по сухопутной границе в Грузию. Как отмечает Аладашвили, в результате незаконного пересечения грузино-турецкой сухопутной границы не раз задерживали людей, и это говорит о том, что периметр границы не контролируется полностью. С большой вероятностью, экс-президент об этом знал, считает он.

Что касается возможного перемещения Саакашвили в Грузию через Армению или Азербайджан, эксперт считает, что это маловероятно, поскольку в этих странах третьего президента Грузии знает больше половины населения и это могло повысить для него риски.

«Хотя это все лишь догадки, и я надеюсь, что со временем все станет известно», – заключил Аладашвили.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.