В Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили

2 октября, 13:59

В Грузии задержан владелец тбилисской квартиры, где скрывался бывший президент Михаил Саакашвили, заявили в службе госбезопасности Грузии.

«МВД Грузии ведет расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии… В рамках расследования тбилисская полиция задержала владельца жилой квартиры 1958 года рождения за укрывательство (Саакашвили — ред.)», — заявили в СГБ.

Там отметили, что ему инкриминируется 1 часть статья 371 УК Грузии «Укрывательство преступления», наказывается штрафом или домашним арестом на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 2 лет.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.