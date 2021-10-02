В Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили

В Грузии задержан владелец тбилисской квартиры, где скрывался бывший президент Михаил Саакашвили, заявили в службе госбезопасности Грузии.
«МВД Грузии ведет расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии… В рамках расследования тбилисская полиция задержала владельца жилой квартиры 1958 года рождения за укрывательство (Саакашвили — ред.)», — заявили в СГБ.
Там отметили, что ему инкриминируется 1 часть статья 371 УК Грузии «Укрывательство преступления», наказывается штрафом или домашним арестом на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 2 лет.