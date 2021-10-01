Эксперт исключает получение Тегераном ядерного оружия

Ирану не удастся в обозримой перспективе создать ядерное оружие – об рассказал старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН, эксперт по иранской ядерной программе Владимир Сажин, комментируя намерение Израиля не допустить получения Тегераном ЯО.

Прежде всего он напомнил об этапах движения Ирана от свернутой оружейной программы к ее постепенному возобновлению из-за выхода США из ядерной сделки. «Ядерная сделка, заключенная в 2015 году, сократила иранские ядерные амбиции и уложила ядерную программу Ирана в рамки требований МАГАТЭ и подписанного СВПД. Программа развивалась, но вопрос о ядерном оружии был отодвинут в сторону, и только в мае 2019 года (после того, как Трамп вывел США из СВПД в мае 2018 года) Тегеран постепенно стал отходить от выполнения обязательств», — сказал Владимир Сажин, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

«К настоящему времени иранские ядерщики уже достигли больших успехов. В частности, сейчас нарабатывается 63%-й уран, то есть до оружейного 90%-го урана осталось не так много с точки зрения науки и техники. По СВПД Ирану вообще запрещалось создавать металлический уран. Когда в центрифугах идет наработка урана, он находится в газовом состоянии, и даже 90% обогащения недостаточно, чтобы сделать бомбу – тут нужен именно металлический уран с соответствующей процентной доработкой. Пока что металлический уран в Иране производится с обогащением только до 20%, но технологически тут два шага до нужных 90%», — сообщил эксперт.

Тем не менее, одного лишь урана для получения ядерного оружия недостаточно. «Даже металлический уран – это еще не бомба. Ирану предстоит огромная работа для того, чтобы создать хотя бы взрывное устройство. Республика находится сейчас только на первом этапе производства ЯО: наработка 90%-го газообразного урана, за которым следуют создание металлического 90%-го урана и разработка взрывного устройства – но и то не будет готовой бомбой или боеголовкой для ракеты. Только когда удастся построить взрывное устройство, начнется создание полноценного боеспособного оружия, а это довольно долгий процесс. К примеру, после того, как Пакистан произвел подземный взрыв первоначального взрывного устройства (размером примерно с автомобиль), ему потребовалось почти 10 лет, чтобы из него создать эффективную боеголовку для ракеты», — обратил внимание Владимир Сажин.

Темпы разработки боеспособного ядерного оружия в Иране сдерживает еще один фактор. «Боеголовку для ракеты создать гораздо сложнее, чем бомбу, у нее больше требований к техническим характеристикам. При этом у Ирана нет самолетов-носителей ядерного оружия, чтобы он мог сбросить на кого-либо бомбу. Поэтому он так активно развивает ракетные технологии и производит современные ракеты, но проблема этой стратегии как раз в том, что боеголовка для ракеты – вещь технологически чрезвычайно сложная. Да, Иран уже в ближайшее время может наработать 90%-й газообразный уран, а через несколько лет – произвести 90%-й металлический уран. Но еще несколько лет у него уйдет на создание первого ядерного взрывного устройства, после чего еще энное количество лет ему потребуется, чтобы преобразовать это устройство в работающую боеголовку», — подчеркнул он.

«Поэтому стоит ожидать, что в ближайшем будущем Ирану не удастся создать угрожающее кому-либо ядерное оружие. У этого прогноза есть не только технологические, но и политические причины. За ядерной программой Ирана следит не только МАГАТЭ, но и целая сеть разведок разных государств, которые отслеживают каждый шаг в иранской ядерной программе. Просто невероятно, что Иран сможет пройти через все этапы разработки ЯО и ему никто не помешает. Будут мешать, прежде всего, Израиль и США. И тут надо сказать, что у Ирана здесь и сейчас может быть иная цель, чем производство ЯО на далеком горизонте. В мире есть целая группа стран с высокоразвитыми ядерными технологиями – Германия, Япония, Канада, Бразилия, Аргентина и Нидерланды, и каждая из них при большом желании за несколько месяцев может создать ядерное оружие, им это просто не нужно. Их принято называть латентные или отложенные ядерные державы. Мне кажется, Иран стремится войти в их список», — отметил Владимир Сажин.

Статус латентной ядерной державы позволит Ирану решать внешнеполитические проблемы намного эффективнее, чем собственно наличие ядерного оружия. «Ирану, который находится в окружении, как он считает, коварных врагов, состояние отложенной ядерной державы, способной создать ЯО за несколько месяцев, может способствовать решению многих политических проблем. Он одновременно и экономит время и усилия, и не пересекает последнюю красную линию. И то, кстати, остается вопрос, позволят ли наиболее яростные оппоненты Тегерана – Израиль, США и многие арабские державы, – чтобы Иран стал латентной ядерной державой, где у них проходят красные линии и на что они готовы, чтобы за эти линии не выпустить ИРИ», — указал иранист.

«Заметьте, что как только Иран достигнет ближайшей стадии в производстве ЯО – наработки 90%-го газового урана, это обострит ситуацию и в рамках МАГАТЭ, и в рамках СБ ООН. Уже эта стадия вызывает беспокойство: не так давно прошла секретная встреча представителей Советов Безопасности Израиля и США, где они обсуждали «план Б», рассчитанный на предотвращения даже не появление ядерного оружия в Иране, а самой возможности его разработки. Этот вопрос очень волнует Вашингтон и Иерусалим, и они будут делать все возможное, чтобы Иран не перешагнул даже эту красную линию, что уж говорить о последующих стадиях создания ЯО. Очень многое будет зависеть от результатов переговоров в Вене по восстановлению СВПД, если эти переговоры состоятся. В целом, ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана сейчас весьма туманная», — заключил Владимир Сажин.