Эксперт исключает получение Тегераном ядерного оружия

2 октября, 00:17

Ирану не удастся в обозримой перспективе создать ядерное оружие – об рассказал старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН, эксперт по иранской ядерной программе Владимир Сажин, комментируя намерение Израиля не допустить получения Тегераном ЯО.

Прежде всего он напомнил об этапах движения Ирана от свернутой оружейной программы к ее постепенному возобновлению из-за выхода США из ядерной сделки. «Ядерная сделка, заключенная в 2015 году, сократила иранские ядерные амбиции и уложила ядерную программу Ирана в рамки требований МАГАТЭ и подписанного СВПД. Программа развивалась, но вопрос о ядерном оружии был отодвинут в сторону, и только в мае 2019 года (после того, как Трамп вывел США из СВПД в мае 2018 года) Тегеран постепенно стал отходить от выполнения обязательств», — сказал Владимир Сажин, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

«К настоящему времени иранские ядерщики уже достигли больших успехов. В частности, сейчас нарабатывается 63%-й уран, то есть до оружейного 90%-го урана осталось не так много с точки зрения науки и техники. По СВПД Ирану вообще запрещалось создавать металлический уран. Когда в центрифугах идет наработка урана, он находится в газовом состоянии, и даже 90% обогащения недостаточно, чтобы сделать бомбу – тут нужен именно металлический уран с соответствующей процентной доработкой. Пока что металлический уран в Иране производится с обогащением только до 20%, но технологически тут два шага до нужных 90%», — сообщил эксперт.

Тем не менее, одного лишь урана для получения ядерного оружия недостаточно. «Даже металлический уран – это еще не бомба. Ирану предстоит огромная работа для того, чтобы создать хотя бы взрывное устройство. Республика находится сейчас только на первом этапе производства ЯО: наработка 90%-го газообразного урана, за которым следуют создание металлического 90%-го урана и разработка взрывного устройства – но и то не будет готовой бомбой или боеголовкой для ракеты. Только когда удастся построить взрывное устройство, начнется создание полноценного боеспособного оружия, а это довольно долгий процесс. К примеру, после того, как Пакистан произвел подземный взрыв первоначального взрывного устройства (размером примерно с автомобиль), ему потребовалось почти 10 лет, чтобы из него создать эффективную боеголовку для ракеты», — обратил внимание Владимир Сажин.

Темпы разработки боеспособного ядерного оружия в Иране сдерживает еще один фактор. «Боеголовку для ракеты создать гораздо сложнее, чем бомбу, у нее больше требований к техническим характеристикам. При этом у Ирана нет самолетов-носителей ядерного оружия, чтобы он мог сбросить на кого-либо бомбу. Поэтому он так активно развивает ракетные технологии и производит современные ракеты, но проблема этой стратегии как раз в том, что боеголовка для ракеты – вещь технологически чрезвычайно сложная. Да, Иран уже в ближайшее время может наработать 90%-й газообразный уран, а через несколько лет – произвести 90%-й металлический уран. Но еще несколько лет у него уйдет на создание первого ядерного взрывного устройства, после чего еще энное количество лет ему потребуется, чтобы преобразовать это устройство в работающую боеголовку», — подчеркнул он.

«Поэтому стоит ожидать, что в ближайшем будущем Ирану не удастся создать угрожающее кому-либо ядерное оружие. У этого прогноза есть не только технологические, но и политические причины. За ядерной программой Ирана следит не только МАГАТЭ, но и целая сеть разведок разных государств, которые отслеживают каждый шаг в иранской ядерной программе. Просто невероятно, что Иран сможет пройти через все этапы разработки ЯО и ему никто не помешает. Будут мешать, прежде всего, Израиль и США. И тут надо сказать, что у Ирана здесь и сейчас может быть иная цель, чем производство ЯО на далеком горизонте. В мире есть целая группа стран с высокоразвитыми ядерными технологиями – Германия, Япония, Канада, Бразилия, Аргентина и Нидерланды, и каждая из них при большом желании за несколько месяцев может создать ядерное оружие, им это просто не нужно. Их принято называть латентные или отложенные ядерные державы. Мне кажется, Иран стремится войти в их список», — отметил Владимир Сажин.

Статус латентной ядерной державы позволит Ирану решать внешнеполитические проблемы намного эффективнее, чем собственно наличие ядерного оружия. «Ирану, который находится в окружении, как он считает, коварных врагов, состояние отложенной ядерной державы, способной создать ЯО за несколько месяцев, может способствовать решению многих политических проблем. Он одновременно и экономит время и усилия, и не пересекает последнюю красную линию. И то, кстати, остается вопрос, позволят ли наиболее яростные оппоненты Тегерана – Израиль, США и многие арабские державы, – чтобы Иран стал латентной ядерной державой, где у них проходят красные линии и на что они готовы, чтобы за эти линии не выпустить ИРИ», — указал иранист.

«Заметьте, что как только Иран достигнет ближайшей стадии в производстве ЯО – наработки 90%-го газового урана, это обострит ситуацию и в рамках МАГАТЭ, и в рамках СБ ООН. Уже эта стадия вызывает беспокойство: не так давно прошла секретная встреча представителей Советов Безопасности Израиля и США, где они обсуждали «план Б», рассчитанный на предотвращения даже не появление ядерного оружия в Иране, а самой возможности его разработки. Этот вопрос очень волнует Вашингтон и Иерусалим, и они будут делать все возможное, чтобы Иран не перешагнул даже эту красную линию, что уж говорить о последующих стадиях создания ЯО. Очень многое будет зависеть от результатов переговоров в Вене по восстановлению СВПД, если эти переговоры состоятся. В целом, ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана сейчас весьма туманная», — заключил Владимир Сажин.

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Михаил Саакашвили задержан и отправлен в тюрьму. Хроника

1 октября, 23:45

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в страну и выложил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми. В МВД Грузии до последнего заявляли, что Саакашвили не пересекал границу страны.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что объявляет голодовку. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержание экс-президента Михаила Саакашвили предотвратило беспорядки в стране.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет освобожден мирным и конституционным путем, заявил соратник политика, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе.

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Кремль не интересует судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет освобожден мирным и конституционным путем, заявил соратник политика, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе.

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-лидера Михаила Саакашвили.

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В Facebook Михаила Саакашвили появилось новое обращение, в котором он сообщает о своих отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько.

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Правоохранительные органы Грузии проводят расследование из-за незаконного пересечения государственном границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, следует из заявления грузинской прокуратуры.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ожидал, что его задержат, и был психологически к этому готов.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал его соратник, один из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе.

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По словам матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, она ничего не знала о планах экс-президента. Об этом женщина рассказала телеканалу «TV Pirveli».

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Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая пока не смог связаться со своим подзащитным.

«У меня нет никакой конкретной информации, хотя по закону мне должны были сообщить об этом… Мы пытаемся связаться с МВД Грузии, прокуратурой и пенитенциарной системой, но пока не получили ответа», — приводит его слова «Спутник».

Басилая отметил, что задержание Саакашвили не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством.
«Это всё политический маскарад», — сказал защитник.

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Посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения информации о задержании Саакашвили.

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Первые кадры с Саакашвили в наручниках. По словам основателя Mtavari Arkhi Ники Гварамия,

«Насколько мне известно, он был один», — сказал основатель Mtavari Arkhi Ники Гварамия, отметив, что тот мирно сдался полиции.

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Саакашвили сделал видео-обращение перед самым арестом. В нем говорится:

«С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси, но я хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись. Идите завтра на выборы, проголосуйте и третьего числа вместе отпразднуем победу. Я держусь крепко. Я приехал, чтобы помочь вам. Другого выхода у нас не было. Я не боюсь ничего, не бойтесь и вы».

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Саакашвили грозит на родине, где его задержали в пятницу, не менее девяти лет тюрьмы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры республики.

53-летний политик заочно осуждён по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к шести годам лишения свободы, по второму — к трём. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, но приговоры пока не вынесены.

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее был задержан, перевели в тюрьму в Тбилиси, передает «Газета.ру» со ссылкой на «Пирвели».

Как сообщается, бывший глава государства был, предположительно, переведен в «Матросовскую тюрьму».

Ожидается приезд соратников политика к зданию исправительного учреждения.

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«Хочу сообщить общественности, что третий президент Грузии, находящийся в розыске Михаил Саакашвили, задержан», — заявил на специальном брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — заявил Гарибашвили, слова которого приводит Первый канал Грузии.

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Задержанный в Грузии Саакашвили помещён в пенитенциарное учреждение.

Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге.

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Саакашвили задержан в Грузии.

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Из грузинского города Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения.

Между тем, по информации грузинского телеканала «Имеди», Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском городе Трускавец.

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Михаил Саакашвили не покидал границы Украины, соответственно, он не может находиться в Грузии, заявил представитель МВД Грузии на брифинге в пятницу.

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«Мы официально покажем Михаила Саакашвили завтра, в восемь часов пять минут».

Об этом сообщил член «Единого национального движения» Мурман Думбадзе.

По его словам, Михаил Саакашвили в настоящее время находится в Батуми.

«У него много сторонников. Его ждет вся Грузия, и мы официально покажем Саакашвили завтра, в 20:05. Я считаю, что надо действовать оперативно и он не должен появиться ни в коем случае. Он находится в Грузии. В эти минуты, секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, он сдержал свое слово, теперь слово за нами», — заявил Думбадзе.

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Агентство «Интерфакс» отмечает, что кадры на видео очень размыты и определить по ним местонахождение бывшего президента невозможно. «Дождь» отмечает, что  на опубликованных Саакашвили кадрах видно, что он находится в каком-то парке, на заднем плане можно рассмотреть высокие дома с подсветкой, на одном из зданий видна зеленая вывеска. Судя по картам Google Street View, изученных телеканалом, Саакашвили находится в северной части Приморского парка Леха и Марии Качиньских на юго-западе Батуми.

Зеленая вывеска на видео — это Legend Business Hotel. Рядом с ним — Orbi Beach Tower. При этом отель был построен лишь в 2018 году, в то время как Саакашвили покинул страну в 2013 году, что может указывать на то, что видео действительно свежее.

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Лидер грузинской партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал возможное возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили доказательством того, что в Грузии отсутствует государство. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

«Если это так, это доказывает то, что у нас нет государства, нет структур, нет границ, нет МВД, нет службы безопасности, которая прослушивает священнослужителей, вас, мирных граждан. Если это так, значит, государство разрушено», — заявил Хазарадзе и призвал дождаться точной информации о местонахождении Саакашвили.

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Михаил Саакашвили не в Грузии, сказал председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что видео, которое распространил экс-президент, снято не в Батуми.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города, передает РИА Новости.

«Прошу вас об одном, 2 числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению (оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» — ред.)… Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам… Я буду в Тбилиси вместе с вами 3 числа и 2 тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными», — заявил Саакашвили в видеообращении.

На видеозаписи Саакашвили гуляет по ночному бульвару Батуми. Он отметил, что все, что было новое построено в Батуми, является его проектом.

«Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы все это осталось у других», — добавил он.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.