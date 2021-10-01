«Охота на ведьм с погонами». Что стоит за новой волной сенсационных арестов в Ереване?

Криминально-политические новости из Еревана вновь в центре внимания аудитории. Шутка ли: под следствием оказался бывший министр обороны Армении Давид Тоноян.

Напомним: это тот самый Давид Тоноян, который в 2019 году в ранге министра обороны Армении (он занимал этот пост с 2018 по 2020 год) на встрече с верхушкой армянской диаспоры в Нью-Йорке обещал «новую войну за новые территории». Эксперты не без оснований считают его автором идеи нового витка агрессии Армении против Азербайджана. Другой вопрос, что вместо обещанных «новых территорий» Армения получила военную катастрофу.

Конечно, по Давиду Эдгаровичу давно уже плачет тюрьма за все совершенные по его приказу военные преступления, и прежде всего намеренные обстрелы мирных кварталов азербайджанских городов. Не говоря о том, что агрессивная война и оккупация чужой территории тоже дело наказуемое.

Но по крайней мере пока Давид Тоноян оказался в тюрьме не за это. Как указывается в релизе Следственного департамента Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, «Давид Тоноян задержан и привлечен в качестве обвиняемого за хищение в особо крупных размерах (2 277 323 840 драмов, или $4,5 млн), совершение фальсификаций и общественно опасных действий. В суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения».

В СМИ и экспертном сообществе нет недостатка в версиях. Как утверждали осведомлённые источники, также прошли обыски в квартирах бывшего начальника авиации Аветика Мурадяна и заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна. Последнего также вызвали в Службу национальной безопасности. А по сведениям газеты «Грапарак», «на очереди» военная верхушка Карабахского клана — бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший же генсек ОДКБ и экс-глава Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров. Последнего Пашинян уже однажды пытался арестовать, но в результате только испортил отношения с ОДКБ. Более того, в Армении, по данным местных ТГ-каналов, расследуется ни много ни мало 800 уголовных дел против военных чинов — от офицеров среднего звена до замначальника Генштаба ВС Армении. И если вспомнить, что Пашинян уже устраивал армейские чистки, то как бы вполне имеет право на существование версия, что Никол Воваевич решил все же «добить» карабахскую фракцию в вооруженных силах, а вот Давида Тонояна «прихватили» для демонстрации объективности и по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Тем более что похожим образом демонстрировал свою бескомпромиссность в борьбе с коррупцией Михаил Саакашвили, устраивая аресты в своём окружении.

Однако куда большей популярностью пользуется другая версия: арест Давида Тонояна — это прямое следствие громких «оружейных афер», в которых мелькали имена главы оборонного ведомства и ереванского «оружейного барона» Давида Галстяна, также известного как «Патрон Даво», и следственные действия связаны с уголовным делом о закупке непригодного авиационного вооружения. Закупленные Арменией у России самолёты-истребители без ракет стали уже притчей во языцех. Кроме того, эксперты уже вспомнили, что еще по горячим следам войны, в ноябре 2020 года. Тогда бывший сотрудник военной полиции Минобороны Армении Вардан Гукасян обнародовал документы о махинациях в сфере торговли оружием, в которых были замешаны Давид Тоноян Давид Галстян. Они, как утверждалось, заключили договор о создании офшорной компании Mosston Engineering, а затем Минобороны предоставило компании $3,5 млн на покупку вооружений и эксклюзивные права на приобретение оружия и боеприпасов. В феврале нынешнего года СМИ уже сообщали об аресте «Патрона Даво» —его обвиняли в закупке некачественных артиллерийских снарядов.

Здесь можно, конечно, вспомнить, что сезон громких разоблачений, связанных с торговлей оружием, стартовал в Армении еще в июне 2020 года, когда небезызвестный Микаел Минасян, зять Сержа Саргсяна и бывший посол Армении в Ватикане, раскрыл детали оружейной аферы, в которую были втянуты члены семьи Никола Пашиняна. Как оказалось, «шашлычный варчапет» через своих приближённых и все того же «Патрона Даво» наладил бизнес на перепродаже оружия, которое Армения получала у России на льготных условиях. Давиду Галстяну тогда на 10 лет запретили въезд в Россию. Это как бы даёт почву для версий, что, арестовав Тонояна и Давида Галстяна, Пашинян направляет «месседж» Москве. Тем более что того же Тонояна считали едва ли не «западником» и при каждом удобном случае припоминали ему работу в Брюсселе в структурах НАТО. Но, с другой, Тоноян при участии, вернее, соучастии того же Галстяна и российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна уже во время 44-дневной войны наладил весьма бойкие поставки оружия из РФ в Армению.

И куда больше пусть косвенных, но все же убедительных свидетельств, что нынешняя «охота на генералов» в Армении, точно так же как и 800 уголовных дел против офицеров по обвинениям в халатности, дезертирстве и т.д. — это не просто «охота на ведьм с погонами». Николу Пашиняну срочно нужны «козлы отпущения», на которых можно будет возложить ответственность за разгром Армении в 44-дневной войне. Теоретически это можно было бы счесть внутренним делом. Но на практике такая «охота на ведьм с погонами» — это еще и способ «затереть» и отодвинуть на десятый план разбор настоящий причин и новой войны, и вполне закономерного поражения Еревана. Излишне напоминать, что подобные манипуляции — излюбленный приём реваншистов, которые после поражения убеждают общественное мнение, будто бы речь идет об отдельных ошибках, и новая война может иметь шансы на успех.

Только вот в реальности Армения получит в таком случае куда более сильный удар, чем даже во время 44-дневной войны.

Нурани