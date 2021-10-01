Оставленное в Афганистане оружие США оценили в $85 млрд

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что количество оставленного американцами в Афганистане оружия, общая стоимость которого может оцениваться в 85 миллиардов долларов, ужасает. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Звезда».

«Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов – она просто ужасает… Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолётов – вооружили до зубов», — рассказал Шугаев.

Он отметил, что худшего сценария поспешного бегства американских военных из Афганистана «придумать было тяжело».