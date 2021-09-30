Уилл Смит мечтал о гареме

Американский актер Уилл Смит признался, что мечтал о гареме, в котором жили бы звезды Голливуда.

«Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, казалась мне отличной», – заявил актер, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на GQ.

Среди тех, кого он представлялв в своем гареме, были актриса Холли Берри и балерина Мисти Коупленд.

По словам Смита, эти мысли заставляли его чувствовать себя очень греховным и он несколько лет «очищал разум» вместе с коучем. Проработка концепции гарема помогла ему избавиться от эмоционального багажа.

Также Уилл коснулся темы своего открытого брака с актрисой Джадой Пинкетт-Смит.

«Мы дали друг другу доверие и свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. И я никому не предлагаю идти по тому же пути. Но свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка для меня является высшим определением любви», – подчеркнул актер.