Уилл Смит мечтал о гареме

30 сентября, 23:49

Американский актер Уилл Смит признался, что мечтал о гареме, в котором жили бы звезды Голливуда.

«Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, казалась мне отличной», – заявил актер, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на GQ.

Среди тех, кого он представлялв в своем гареме, были актриса Холли Берри и балерина Мисти Коупленд.

По словам Смита, эти мысли заставляли его чувствовать себя очень греховным и он несколько лет «очищал разум» вместе с коучем. Проработка концепции гарема помогла ему избавиться от эмоционального багажа.

Также Уилл коснулся темы своего открытого брака с актрисой Джадой Пинкетт-Смит.

«Мы дали друг другу доверие и свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. И я никому не предлагаю идти по тому же пути. Но свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка для меня является высшим определением любви», – подчеркнул актер.

﻿

Иск Азербайджана против Армении в суде ООН будет рассмотрен в октябре

30 сентября, 21:53

Международный суд ООН проведет 14-19 октября слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией касательно нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Читайте также: Азербайджан инициировал судебный процесс против Армении

«Международный суд проведет открытые слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) в понедельник, 18 октября, и во вторник, 19 октября, в резиденции суда в Гааге. Слушания будут посвящены запросу о введении временных обеспечительных мер, представленному Азербайджаном», — сообщается в пресс-релизе суда, который приводит «Интерфакс».

Отмечается, что аналогичное требование Армении против Азербайджана будет рассматриваться 14-15 октября.

«В связи с пандемией заседания будут проводиться в гибридном формате: одни судьи примут участие в слушаниях лично, другие подключатся по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи», — отмечает суд.