Тонояна сделают главным козлом отпущения за поражение Армении, считает Коротченко

СНБ Армении задержала бывшего министра обороны Давида Тонояна. Формально — в связи с уголовным делом по одному из ранее проведенных тендеров на оружие и боеприпасы.

Однако в реальности Пашиняном и его окружением было принято политическое решения сделать Тонояна главным козлом отпущения за поражение Армении во Второй Карабахской войне.

Одновременно готовятся аресты группы высокопоставленных армянских генералов — как действующих так и отставных — которые пойдут по той же статье, что и Тоноян.

Предстоящий процесс обещает стать громким, поэтому есть основания считать, что его проведут за закрытыми дверями «по соображениям национальной безопасности».

Начавшаяся зачистка среди высшего армейского генералитета Армении помимо прочих факторов обусловлена стремлением Пашиняна реализовать известный принцип «Разделяй и властвуй» и отвести от себя обвинения со стороны армянского общества в позорном поражении по итогам 44-дневной войны.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.