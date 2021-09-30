Тонояна сделают главным козлом отпущения за поражение Армении, считает Коротченко

30 сентября, 19:14

СНБ Армении задержала бывшего министра обороны Давида Тонояна. Формально — в связи с уголовным делом по одному из ранее проведенных тендеров на оружие и боеприпасы.

Однако в реальности Пашиняном и его окружением было принято политическое решения сделать Тонояна главным козлом отпущения за поражение Армении во Второй Карабахской войне.

Одновременно готовятся аресты группы высокопоставленных армянских генералов — как действующих так и отставных — которые пойдут по той же статье, что и Тоноян.

Предстоящий процесс обещает стать громким, поэтому есть основания считать, что его проведут за закрытыми дверями «по соображениям национальной безопасности».

Начавшаяся зачистка среди высшего армейского генералитета Армении помимо прочих факторов обусловлена стремлением Пашиняна реализовать известный принцип «Разделяй и властвуй» и отвести от себя обвинения со стороны армянского общества в позорном поражении по итогам 44-дневной войны.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.