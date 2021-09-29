Энистон готова к новым отношениям

29 сентября, 23:48

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что готова к новым отношениям. Об этом звезда «Друзей» рассказала в интервью для подкаста Брюса Боцци «Обед с Брюсом».

В 2018 году Энистон рассталась с актером Джастином Теру. Несмотря на то, что она сохранила теплые отношения с бывшим мужем, развод дался ей нелегко, и актриса не спешила заводить новые романы.

Теперь же Дженнифер уверена, что «время пришло».

«Я думаю, что готова делить себя с кем-то другим. Я долго не хотела этого делать. Мне действительно нравилось быть самостоятельной женщиной и не быть частью пары. Я была в отношениях с 20 лет. Так что в том, чтобы не торопиться, было что-то приятное», – заявила 52-летняя Энистон, слова которой приводит «Корреспондент».

При этом она подчеркнула, что пока не встретила никого особенного и не собирается использовать приложения для знакомств.

«Никаких Tinder и Rayas. Я из старой школы», – отметила Дженнифер.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».