Энистон готова к новым отношениям

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что готова к новым отношениям. Об этом звезда «Друзей» рассказала в интервью для подкаста Брюса Боцци «Обед с Брюсом».

В 2018 году Энистон рассталась с актером Джастином Теру. Несмотря на то, что она сохранила теплые отношения с бывшим мужем, развод дался ей нелегко, и актриса не спешила заводить новые романы.

Теперь же Дженнифер уверена, что «время пришло».

«Я думаю, что готова делить себя с кем-то другим. Я долго не хотела этого делать. Мне действительно нравилось быть самостоятельной женщиной и не быть частью пары. Я была в отношениях с 20 лет. Так что в том, чтобы не торопиться, было что-то приятное», – заявила 52-летняя Энистон, слова которой приводит «Корреспондент».

При этом она подчеркнула, что пока не встретила никого особенного и не собирается использовать приложения для знакомств.

«Никаких Tinder и Rayas. Я из старой школы», – отметила Дженнифер.