Назарбаев отметил важное значение Победы Азербайджана для тюркского мира

29 сентября в рамках официального визита в Казахстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в столице этой страны городе Нурсултан с первым президентом Республики Казахстан Елбасы – Нурсултаном Назарбаевым.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, первый президент Республики Казахстан Елбасы – Нурсултан Назарбаев отметил, что внимательно следит за процессами, происходящими в Азербайджане.

Н.Назарбаев сказал, что Победа, одержанная азербайджанским народом в Отечественной войне имеет важное значение для всего региона, для тюркского мира и еще раз передал поздравления по этому поводу.

Он поделился своими приятными воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, дал высокую оценку восстановительной и созидательной работе, проводимой в нашей стране в последние 30 лет, достигнутому экономическому прогрессу и успешным реформам в различных сферах государственного строительства.