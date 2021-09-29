Назарбаев отметил важное значение Победы Азербайджана для тюркского мира

29 сентября, 19:58

29 сентября в рамках официального визита в Казахстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в столице этой страны городе Нурсултан с первым президентом Республики Казахстан Елбасы – Нурсултаном Назарбаевым.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, первый президент Республики Казахстан Елбасы – Нурсултан Назарбаев отметил, что внимательно следит за процессами, происходящими в Азербайджане.

Н.Назарбаев сказал, что Победа, одержанная азербайджанским народом в Отечественной войне имеет важное значение для всего региона, для тюркского мира и еще раз передал поздравления по этому поводу.

Он поделился своими приятными воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, дал высокую оценку восстановительной и созидательной работе, проводимой в нашей стране в последние 30 лет, достигнутому экономическому прогрессу и успешным реформам в различных сферах государственного строительства.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».