В Кремле назвали «чушью» утверждения о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» утверждения о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял на встрече в 2019 году в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов.

Бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».

«Это полная чушь», — сказал РИА Новости Песков, комментируя эти высказывания.