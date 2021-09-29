В Кремле назвали «чушью» утверждения о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом

29 сентября, 16:53


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» утверждения о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял на встрече в 2019 году в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов.

Бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».

«Это полная чушь», — сказал РИА Новости Песков, комментируя эти высказывания.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».