Генерал Милли назвал уход из Афганистана «стратегическим провалом»



Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил уход американских войск из Афганистана как «стратегический провал», настаивая на том, что процесс эвакуации был организован хорошо.

Это заявление он сделал во время слушаний в Сенате, посвященных выводу американского контингента из Афганистана. Эти слушания были организованы по запросу законодателей, многие из которых критиковали поспешный вывод войск и хаотичную эвакуацию из Афганистана американцев и афганских граждан, сотрудничавших с американским контингентом.

По словам генерала Милли, американские военные рекомендовали оставить в Афганистане не менее двух с половиной тысяч американских военнослужащих с тем, чтобы предотвратить внезапный коллапс афганского правительства и сил безопасности. Это заявление вызвало резкий комментарий сенатора-республиканца Дэна Салливана, напомнившего о том, что президент Байден говорил, что он не получал от военных подобных рекомендаций.

Генерал Милли признал, что США недооценили уровень боевой подготовки афганской армии и ее способность действовать без американской поддержки.

Генералу Милли были также заданы вопросы о его двух телефонных разговорах с главой генштаба китайской армии. Во время одного из разговоров он заверил китайского визави, что США не собираются наносить удара по Китаю. Критики обвиняют генерала в том, что он проявил несубординацию, ведя подобные разговоры без ведома президента Трампа. Милли объяснил, что он согласовывал эти звонки с министром обороны, госсекретарем и представителями других ведомств.

В среду в Сенате продолжатся слушания о выводе американских войск из Афганистана. Помимо генерала Милли на слушаниях выступают министр обороны США Ллойд Остин и глава Центрального командования США генерал Франк Маккензи.