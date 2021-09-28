Притчин: Россия, Иран и Азербайджан заинтересованы в трехстороннем сотрудничестве

Формат треугольника «Россия-Азербайджан-Иран» является уже устоявшимся и позволяет решать насущные вопросы экономического взаимодействия между его участниками-соседями по Каспию, заявил сегодня в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Беседа состоялась на полях Международного круглого стола «Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал», организованного политологическим центром «Север-Юг» совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network.

«Мы видим, что это достаточно устоявшийся формат, который утвержден на уровне президентов. Он во многом позволяет обходить острые углы и согласовывать решения, находить компромиссы по вопросам, которые нас разделяют, и создавать условия для экономического сотрудничества», — приводит его слова «Вестник Кавказа».

«При этом тут нет каких-то признаков, что Россия таким образом отделяется от Туркменистана и Казахстана, поскольку формат «Каспийской пятерки» точно так же работает и регулярно проводит экономические форумы. А в треугольнике Россия-Азербайджан-Иран работа фокусируется вокруг трехстороннего сотрудничества по созданию общей транспортной инфраструктуры», — обратил внимание Станислав Притчин.

«Сейчас, после завершения Карабахской войны открывается достаточно много возможностей, новые перспективы для трехстороннего сотрудничества, для совместных проектов, накопленный потенциал которых невозможно было реализовать в старых условиях разделенных границ и оккупированных территорий», — подчеркнул экономист.

«Теперь стороны достаточно оптимистично смотрят на перспективы сотрудничества. Несмотря на ковидные ограничения, мы уже встречаемся лично и обсуждаем это, подчеркивая, что интерес и к региону, и к сотрудничеству в таком формате есть. Будем работать в этом направлении», — заключил Станислав Притчин.