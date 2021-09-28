Гафарова отметила перспективы открытия Зангезурского коридора

Зангезурский коридор откроет совершенно новые перспективы для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами.

Об этом, отметив стратегическое значение строительства Зангезурского коридора, сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на 10-м пленарном заседании ТЮРКПА в городе Туркестан Казахстана.

С.Гафарова отметила, что Победа в 44-дневной Отечественной войне в сентябре-ноябре прошлого года под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, положила конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель и создала новую геополитику в регионе, пишет АЗЕРТАДЖ.

Она сказала, что одним из значимых результатов этой великой Победы является строительство Зангезурского коридора, который создаст возможность для прямых связей тюркоязычных стран. Этот коридор вместе с другими транснациональными транспортно-энергетическими проектами, до настоящего времени успешно осуществленными в регионе, создаст совершенно новые перспективы для укрепления сотрудничества между тюркоязычными странами.