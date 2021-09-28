Гафарова отметила перспективы открытия Зангезурского коридора

28 сентября, 22:13

Зангезурский коридор откроет совершенно новые перспективы для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами.

Об этом, отметив стратегическое значение строительства Зангезурского коридора, сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на 10-м пленарном заседании ТЮРКПА в городе Туркестан Казахстана.

С.Гафарова отметила, что Победа в 44-дневной Отечественной войне в сентябре-ноябре прошлого года под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, положила конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель и создала новую геополитику в регионе, пишет АЗЕРТАДЖ.

Она сказала, что одним из значимых результатов этой великой Победы является строительство Зангезурского коридора, который создаст возможность для прямых связей тюркоязычных стран. Этот коридор вместе с другими транснациональными транспортно-энергетическими проектами, до настоящего времени успешно осуществленными в регионе, создаст совершенно новые перспективы для укрепления сотрудничества между тюркоязычными странами.

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Президент Алиев: Отчет «Репортеров без границ» не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения

28 сентября, 22:51

Мы много лет назад прервали контакты с такой НПО как “Репортеры без границ”. Это, наверное, произошло лет 15 назад, и это связано с их очень предвзятой и несправедливой позицией в отношении Азербайджана. Поэтому их отчет не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В Европе, в том числе во Франции проживают сотни людей, которым не нравится работа, проводимая нами в Азербайджане. Они живут во Франции, других странах, и никто их не трогает. Если с человеком, проживающим в вашей стране, случается какое-то происшествие, то его расследование является делом правоохранительных органов именно вашей страны. Обвинять Азербайджан в данном вопросе — не дело НПО. Имеется ли у ваших следователей достаточно доказательств, связанных с фактом нанесения ножевого ранения? Я отрицаю любую связь с данным лицом на сто процентов. Без каких-либо доказательств, расследования и установления того, кто какое преступление совершил, все обвинения абсолютно безосновательны и предвзяты» — заявил президент, отвечая на вопрос об азербайджанском блогере Мухаммеде Мирзали, который получил в результате нападения во Франции ножевое ранение. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ со ссылкой на французский телеканал France 24.